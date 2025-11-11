Connect with us

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Arriva novembre e con esso uno dei momenti più attesi dell’anno per chi è alla ricerca di offerte speciali e promozioni imperdibili: il Black Friday. Quest’anno Volkswagen ha deciso di spingersi oltre, trasformando l’ormai celebre appuntamento di fine mese in un’intera stagione di vantaggi.

Per tutto novembre, infatti, Polo, Taigo e Nuova T‑Cross saranno disponibili a 99 euro al mese con un TAN dello 0,99%. Una proposta che rappresenta una novità assoluta per il marchio e che ha portato alla creazione di una campagna di comunicazione dedicata, dal titolo evocativo “Black Month 99”.

L’iniziativa non si limita a un’offerta commerciale tradizionale: per la prima volta nel settore automotive, Volkswagen propone un’attività esclusiva con una pagina dedicata alla promozione sulla piattaforma Amazon. Una scelta che conferma l’interesse della casa automobilistica per soluzioni digitali innovative e canali di comunicazione sempre più integrati con le abitudini dei consumatori.

La proposta riguarda tre modelli di punta del segmento B Volkswagen, scelti per combinare praticità, efficienza e design: la compatta Polo, l’elegante crossover Taigo e la versatile Nuova T‑Cross. Tutte accomunate da uno stile moderno e da tecnologie di bordo che puntano a rendere la guida sicura e confortevole.

Con “Black Month 99” Volkswagen estende lo spirito del Black Friday a un intero mese, offrendo ai clienti italiani la possibilità di accedere a condizioni vantaggiose per l’acquisto di un nuovo veicolo. Un’iniziativa che nasce per rendere questa fase dell’anno un’occasione concreta di rinnovamento, rispondendo alle esigenze di mobilità e convenienza di un pubblico sempre più attento.

L’offerta rimarrà valida fino alla fine di novembre, sottolineando come l’attenzione di Volkswagen al mercato nazionale passi anche attraverso campagne di valore costruite su innovazione, accessibilità e trasparenza.

