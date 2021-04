Volkswagen Taigo: in arrivo il Suv compatto

Si chiama Taigo ed è il nuovo crossver di casa Volkswagen che si andrà a posizionare tra la T-Roc e la Tiguan. Taigo è basato sulla Nivus, un modello Volkswagen già in vendita in Brasile, e in Italia sarà venduto a partire dall’inizio del 2022.

Con alcuni bozzetti, il Marchio tedesco anticipa il design del CUV (Crossover Utility Vehicle) che combina la seduta di guida rialzata a un profilo da coupé sportivo. La nuova Taigo sarà lanciata sul mercato con efficienti motori TSI, sovralimentati a benzina, sicuramente anche mild hybrid, e si caratterizzerà per l’elevata digitalizzazione. La dotazione comprende, infatti, lo schermo è ad alta definizione da 10 pollici e offre una tecnologia simile a quella vista nelle recenti Volkswagen europee, tra cui un App Store per una maggiore funzionalità e in aggiunta anche Wi-Fi integrato.

La versione per il mercato europeo sarà costruita nello stabilimento di Pamplona, in Spagna.