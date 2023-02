Volkswagen: test finali vicino al Circolo Polare Artico per la Nuova Touareg

La nuova Touareg camuffata sta ancora completando i suoi ultimi chilometri di prova nella Lapponia svedese. Sebbene le modifiche progettuali siano ancora nascoste sotto un look caratterizzato da un codice QR di grandi dimensioni, le immagini del prototipo “mascherato” forniscono già un’anteprima concreta dei primi dettagli tecnici. Nella parte anteriore, ad esempio, è possibile vedere i fari IQ. Light matrix HD di nuova concezione e gli elementi di una nuova striscia luminosa a LED integrata tra loro.

La Volkswagen ha ulteriormente sviluppato il telaio della Touareg a trazione integrale permanente. Tra le altre cose, viene ora utilizzato un sensore di carico sul tetto, che è collegato in rete con l’elettronica del telaio. Il vantaggio: maggiore agilità quando il tetto non è carico. Se invece è installato un box da tetto, il sensore lo riconosce e trasmette queste informazioni ai sistemi di assistenza come l’ESC. Ciò aumenta la stabilità di guida della Touareg in ogni condizione.

Anche il telaio standard a molle in acciaio e quello opzionale con sospensioni pneumatiche a due camere sono stati dotati di una nuova configurazione per ottenere un’ampiezza ancora maggiore tra il massimo comfort e le prestazioni ottimali.

La Touareg è equipaggiata con l’Innovision Cockpit. Viene gestito tramite il touchscreen centrale (diagonale del display: 38,1 centimetri o 15 pollici), il volante multifunzione ed elementi analogici come il controllo del volume nella console centrale. L’Innovision Cockpit della nuova Touareg offre, tra le altre cose, una navigazione precisa sulla corsia e dati cartografici ad alta risoluzione. Anche il controllo vocale è stato ulteriormente sviluppato. L’integrazione dell’app tramite smartphone e App-Connect (Apple CarPlay, Android Auto) può ora essere eseguita anche in modalità wireless.

L’alto livello qualitativo della Touareg è stato ulteriormente migliorato valutando il feedback dei clienti: i braccioli e i pannelli della console centrale sono più morbidi, un vantaggio in termini di comfort. La nuova Touareg mette in atto quindi anche l’obiettivo di adattare i modelli Volkswagen in modo ancora più coerente alle esigenze dei clienti. Questo aggiornamento rende la Touareg un SUV di lusso tuttofare che

padroneggia le lunghe distanze e la vita di tutti i giorni.