Volkswagen Passat Alltrack: l’eleganza della 4×4

E’ uno dei modelli che ha fatto la storia di Volkswagen. E’ il terzo modello in assoluto più venduto del Marchio dopo la Golf e il Maggiolino. L’ottava generazione della Volkswagen Passat si rinnova con piccoli ritocchi estetici, tanta tecnologia e un sistema di infotainment evoluto oltre che sistemi di assistenza alla guida che aumentano, e di tanto, la sicurezza. Noi abbiamo provato la variante Alltrack, una station molto versatile e capace di “cavarsela” anche quando finisce l’asfalto.

Esteticamente spicca subito l’anima off-road, grazie all’altezza da terra aumentata di 3 cm rispetto ala versione normale e le protezioni in plastica nel sotto-scocca abbracciano tutta la carrozzeria. La calandra è stata leggermente modificata e ingrandita e la griglia a listelli cromati e orizzontali sovrasta la sezione dei fendinebbia contornati dalla stessa fascia che percorre i passaruota. Un’altra novità è rappresentata dai colori carrozzeria Lapiz Blue, Bottle Green e Sea Shell Gold, mentre la gamma dei cerchi si arricchisce di quattro nuovi cerchi in lega da 17, 18 e 19 pollici. Al posteriore spicca lo spoiler posto in alto e il nome del modello a caratteri cubitali al centro del portellone.

Dentro la wagon tedesca non delude mai: l’abitacolo non è premium ma si avvicina moltissimo perchè si respira un’aria di lusso. La Passat si distingue dal modello precedente per i nuovi elementi decorativi e i nuovi tessuti, i pannelli delle porte ridisegnati, un nuovo colore delle finiture, una nuova strumentazione e un nuovo volante multifunzione, sempre incluso nella dotazione di serie. Una scritta “Passat” retroilluminata ha sostituito l’orologio analogico sulla plancia.

Nella consolle centrale è stato introdotto, inoltre, un vano portaoggetti aperto più ampio con un’interfaccia induttiva per smartphone (di serie su Executive) e, accanto, una presa USB tipo C illuminata. Di notte le schermate del Digital Cockpit e dei sistemi di infotainment si fondono con i tasti illuminati del volante multifunzione capacitivo e con l’illuminazione ambiente lungo tutto il perimetro, ora disponibile in 30 colori.

Tra le novità c’è il cruscotto digitale, che qui è di serie da 10,25″. E’ il Digital Cockpit, con strumentazione configurabile, anche con la mappa del navigatore a tutto schermo, in linea con i modelli più recenti della gamma. Al centro della plancia trova posto il sistema di infotainment con display touch da 9,2 pollici con sensori di prossimità e comandi gestuali. Il sistema può essere usato con i comandi vocali, attivandolo con le parole “Ciao Volkswagen”, per gestire radio, telefono e navigazione. È compatibile con Apple CarPlay e Android Auto; ha una scheda eSIM integrata che consente l’accesso diretto ai servizi mobili e ai servizi online We Connect. Lo spazio a bordo è davvero tanto: quattro adulti stanno davvero comodi, il il posto centrale del divano posteriore è un pò sacrificato per la presenza del tunnel della trasmissione.

La Alltrack viene proposta con il motore 2 litri turbodiesel Euro 6d-TEMP da 190 Cv abbinato al cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti e alla trazione integrale 4Motion. Alla guida, la Passat conferma tutte le caratteristiche di comfort e robustezza che l’hanno resa una delle vetture più vendute del Marchio. L’erogazione è fluida e regolare con una coppia di circa 400 Nm che scattano dopo i 1750 giri. Il cambio DSG è una conferma: è veloce e fluido nelle cambiate; nella modalità di guida Normal non è però molto pronto nelle scalate. Per guidarla in modo un po’ più brillante, c’è la modalità Sport e la possibilità di utilizzare anche i paddles dietro al volante. Se si vuole qualcosa di più, meglio scegliere la modalità sport. L’isolamento acustico è ottimo, sembra di viaggiare avvolti nella bambagia grazie anche alla taratura delle sospensioni che “mangiano” le buche e le asperità senza colpo ferire. Lo sterzo forse potrebbe essere un po’ più diretto, è comunque preciso ma rimane un po’ morbido anche nella modalità di guida più sportiva.

La nuova Passat Variant per ora è offerta nelle versioni Business, Executive, Alltrack e GTE, la nuova versione ibrida plug-in. Per questa 2.0 TDI Alltrack DSG 4Motion del nostro test si parte da 46.500.