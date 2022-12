Volvo Cars: apre il nuovo polo tecnologico nel centro di Stoccolma

Si estende su due piani, occupa una superficie di oltre 7.500 metri quadrati e offre un ambiente di lavoro moderno e al passo con i tempi a oltre 700 dipendenti: si tratta del nuovo polo tecnologico di Volvo Cars, inaugurato a Stoccolma, capitale della Svezia.

L’industria automobilistica sta cambiando velocemente e la nuova generazione di Volvo completamente elettriche, tra cui il SUV Volvo EX90 presentato di recente, sarà interamente software-defined. La Volvo del futuro sarà esclusivamente a trazione elettrica entro il 2030, verrà venduta sempre più spesso online, sarà gestita da avanzatissimi computer di base e progettata per migliorare nel tempo grazie ad aggiornamenti software eseguiti in modalità over-the-air.

Il tech hub servirà anche come base per le attività nell’intera regione di Stoccolma. L’obiettivo è quello di diventare un elemento centrale nel panorama tecnologico di Stoccolma, proprio dove sono nate e hanno sede diverse società tecnologiche miliardarie che hanno avuto successo a livello mondiale

La nuova struttura è inoltre orientata al benessere di chi ci lavora e comprende due sale ricreative ispirate al concetto giapponese di Shinrin Yoku. Qui i dipendenti potranno vivere un’esperienza immersiva a base di film, suoni e luci, pensata per favorire il rilassamento.

Per sottolineare il suo legame con il nostro patrimonio, il polo tecnologico avrà arredi appositamente progettati e realizzati con materiali automobilistici riciclati, come lampade realizzate con airbag usati e sedie stampate in 3D utilizzando i paraurti delle auto

Una trasformazione che coinvolge tutti i livelli aziendali

L’hub tecnologico di Stoccolma è l’ultimo di una serie di nuove strutture tecnologiche che il Marchio sta realizzando. Il mese scorso ha inaugurato un nuovo tech hub nel nostro campus di Bangalore, in India, e in precedenza un polo tecnologico a Sunnyvale, negli Stati Uniti, e a Lund, in Svezia.

Ogni sede ha delle aree di competenza specifiche. Il team di Stoccolma si occupa dei rapporti diretti con i consumatori e del customer journey, mentre i team degli altri hub tecnologici si concentrano su aree quali R&S e tecnologia di guida autonoma, analisi dei dati e sviluppo di applicazioni digitali.

L’apertura dei poli tecnologici avviene nel pieno di una trasformazione che coinvolge tutti i livelli aziendali. Entro il 2030 Volvo una Casa automobilistica con una gamma completamente elettrica e punterà a vendere metà di tutte le automobili online.