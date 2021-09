Volvo: presentata la capsule collection ispirata dalla nuova C40 Recharge

In concomitanza con le giornate milanesi della Moda è stata presentata al Volvo Studio Milano la capsule collection realizzata in esclusiva per Volvo Car Italia da Gilberto Calzolari, stilista e brand di prêt-à-porter impegnato nella Sostenibilità. La collezione è una limited edition che sarà disponibile solo al Volvo Studio Milano e made to order.

La capsule collection è ispirata dai valori espressi dalla nuova Volvo C40 Recharge di cui riprende l’elegante colore “fjord blue”. Volvo C40 Recharge, al lancio sul mercato italiano, è il primo modello Volvo nella storia dell’azienda a essere concepito solo pure electric e leather free. Un’auto rispettosa dell’ambiente, dunque, ma caratterizzata al tempo stesso da linee e soluzioni funzionali pensate per gratificare i sensi.

Frutto di un accurato lavoro di ricerca di materiali innovativi, sostenibili e tecnologici, la collezione svelata oggi comprende un lungo abito asimmetrico senza maniche, un elegante midi dress, una blusa con collo sciarpa e una gonna multipieghe realizzati in un crêpe de chine di poliestere riciclato, certificato GRS realizzato dall’azienda tessile italiana Clerici Tessuto tramite un filato ottenuto dalla plastica recuperata dalla pulizia degli oceani.

La collezione è completata dalla t-shirt Ethics Meets Aesthetics in cotone organico certificato GOTS e da un set di accessori quali una tote bag e un bucket hat realizzati dall’upcycling di airbag scoppiati, e una sleep mask da viaggio anch’essa realizzata in poliestere certificato GRS ottenuto dalla plastica recuperata dagli oceani.

Il claim utilizzato sulla t-shirt riprende di fatto il titolo dell’incontro tenutosi il 3 marzo scorso al Volvo Studio Milano nel quale Michele Crisci, Presidente di Volvo Car Italia, e Gilberto Calzolari avevano tracciato un inedito parallelo fra il mondo dell’Automotive e quello della Moda. Il dialogo che ne era scaturito aveva mostrato come valori etici ed estetici cooperano alla definizione di prodotti o creazioni in grado di parlare al pubblico più evoluto.

La capsule collection è conseguenza di quell’incontro e dimostra come il valore estetico di un capo possa essere affermato anche attraverso concetti etici come quello della sostenibilità.

I percorsi di Volvo e di Gilberto Calzolari si erano già incrociati anche in precedenza. Volvo Car Italia aveva infatti fornito allo stilista materiali come tela di airbag e cinture di sicurezza usate per la creazione di capi, mentre nel 2020 il Volvo Studio Milano ospitò la sfilata di Gilberto Calzolari in apertura della Milano Fashion Week.

Riflettendo l’anima green di C40 Recharge, la capsule collection realizzata per Volvo da Gilberto Calzolari sottolinea, una volta di più, l’impegno di Volvo nei confronti di un futuro a zero emissioni in chiave premium. La direzione intrapresa dalla Casa svedese è stata tracciata chiaramente: insieme alla Sicurezza, valore storico del brand, la Sostenibilità è una priorità assoluta di azione e di business. Già entro il 2025, Volvo Cars intende far sì che il 50% del suo volume globale di vendite sia costituito da auto completamente elettriche, e da modelli ibridi per la restante parte. Entro il 2030, prevede invece che ogni Volvo venduta sia completamente elettrica al 100%. Volvo Cars punta infine a diventare un’azienda climate neutral per il 2040.

Volvo Cars ha visto più volte premiato il proprio impegno sul fronte etico. Per tre anni, dal 2017 al 2019, è entrata nel ristretto numero di aziende a livello globale che hanno ricevuto il riconoscimento di World’s Most Ethical Company conferito dall’Ethisphere Institute, leader globale nella definizione e promozione degli standard che definiscono le prassi aziendali corrette ed etiche.

“Come era emerso dal dialogo dello scorso mese di marzo al Volvo Studio Milano, la vicinanza fra Volvo e il percorso di Gilberto Calzolari è evidente,” ha dichiarato Michele Crisci, Presidente di Volvo Car Italia. “La collezione che ne è derivata lo dimostra. Anche per Volvo lo studio dei materiali, l’innovazione e la tecnologia più raffinata sono elementi fondamentali dell’impegno quotidiano che mettiamo nella realizzazione dei nostri prodotti per garantire il minor impatto possibile sull’ambiente. In questo senso la nuova C40 Recharge, solo elettrica e con i suoi interni leather free, indica chiaramente la strada che Volvo ha intrapreso e che percorrerà nel futuro. Essere rispettosi dell’equilibrio della Natura non significa però limitare le proprie capacità espressive. Allora, ancora una volta, C40 Recharge con le sue linee accattivanti e sbarazzine e la sua anima green, è un esempio per capire come Etica ed Estetica possono andare di pari passo.”

“Quando Volvo Car Italia mi ha proposto di realizzare una capsule collection che puntasse sui valori della sostenibilità e dell’eleganza, mi è sembrata un’occasione straordinaria,” ha dichiarato lo stilista Gilberto Calzolari. “Non si tratta di merchandising ma di una vera e propria collezione di prêt-à-porter high-end, frutto di un lavoro accurato sulla scelta dei materiali, tecnologici e sostenibili, e delle linee, essenziali ed eleganti, in sintonia con l’immagine di Volvo. Ho voluto replicare il colore fjord blue della C40 Recharge perché lo trovo davvero bello e sofisticato. Infine, ci siamo voluti divertire con le t-shirt e gli accessori, tutti rigorosamente unisex.”

Stefano Bernasconi, CEO di Clerici Tessuto da parte sua ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver collaborato con Gilberto Calzolari e Volvo Car Italia, contribuendo a dimostrare che la sostenibilità costituisce già oggi una realtà nel mondo del fashion e dell’automotive. Coniugare Etica ed Estetica è il valore che quotidianamente Clerici Tessuto mette a disposizione dei propri clienti e delle persone che condividono con noi i principi di rispetto per l’ambiente e l’impegno per garantire un futuro alle prossime generazioni.”