Volvo: una nuova app semplifica la ricarica delle elettriche

I clienti europei di Volvo che hanno acquistato un modello a trazione completamente elettrica possono ora scegliere fra un’ampia gamma di stazioni di ricarica pubbliche grazie all’integrazione della piattaforma Plugsurfing direttamente nell’app di Volvo Cars. A seguito dell’ampliamento delle funzionalità dell’app di Volvo Cars, i possessori di una Volvo hanno ora accesso a oltre 270.000 punti di ricarica in tutto il continente e oltre i confini nazionali, con la possibilità di pagare la ricarica tramite un unico portale, in modo semplice e trasparente.

L’app di Volvo Cars segnala agli automobilisti la posizione della stazione di ricarica pubblica più vicina, fornendo informazioni in tempo reale sulla disponibilità delle colonnine. Semplificando l’esperienza di ricarica in mobilità, Volvo Cars rende ancora più facile per gli automobilisti ricaricare la propria auto Recharge a trazione elettrica al 100%, evitando loro di dover utilizzare innumerevoli app di ricarica e sistemi di pagamento diversi e migliorando al contempo l’accesso all’infrastruttura di ricarica pubblica.

Arek Nowinski, responsabile EMEA di Volvo Cars, ha dichiarato: “La realizzazione di prodotti di alta gamma completamente elettrici rappresenta solo un aspetto di un ecosistema molto più ampio, quando si tratta di favorire il passaggio dei consumatori a un’auto a trazione completamente elettrica. Comprendiamo la frustrazione che molti dei nostri clienti provano quando sono costretti a portare con sé più schede e a installare diverse app per poter accedere ai singoli punti di ricarica. Migliorando l’esperienza di ricarica in mobilità, assistiamo i nostri clienti in tutta Europa durante il loro viaggio in modalità completamente elettrica e questo significa anche consentire loro di accedere a un maggior numero di reti all’interno e all’esterno del Paese di residenza direttamente attraverso la nostra piattaforma digitale, ovvero la app di Volvo Cars”.

Ciò è stato possibile grazie alla Developer Platform e Drive API di Plugsurfing, che integra direttamente le informazioni sulla ricarica nell’app di Volvo Cars, garantendo al cliente un’esperienza agevole e senza soluzione di continuità.

“Drive API esprime l’evoluzione del nostro impegno nei confronti dei partner”, spiega Tatu Kulla, CEO di Plugsurfing. “Attraverso questa integrazione, Volvo può far evolvere i suoi prodotti e servizi in modo da realizzare l’obiettivo di diventare un produttore con una gamma di prodotti esclusivamente elettrici entro il 2030. Siamo orgogliosi di essere il partner che contribuirà a far sì che ciò avvenga”.

Dopo una prima introduzione in Svizzera e in Italia, Volvo Cars proseguirà l’implementazione della funzionalità aggiornata nella maggior parte dei mercati europei nel periodo compreso tra oggi e la fine del 2022.

Volvo Cars intende garantire agli acquirenti di modelli Recharge un accesso semplificato e capillare alla rete di ricarica pubblica. Grazie alla nuova funzionalità dell’app di Volvo Cars, chi guida una Volvo elettrica può beneficiare di tariffe speciali per la ricarica presso le stazioni IONITY in tutta Europa. In Svezia e Norvegia, Volvo Cars si è inoltre unita all’operatore per la ricarica Mer al fine di offrire tariffe preferenziali in tali Paesi, con la volontà di migliorare costantemente l’offerta per i consumatori includendo un maggior numero di fornitori in futuro.