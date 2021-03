Volvo XC60: adesso è più intelligente che mai

Volvo Cars sta introducendo una serie di upgrade al suo iconico SUV di medie dimensioni XC60, fra cui il suo nuovo sistema di infotainment basato su Android e con applicazioni e servizi Google integrati, che rendono il best-seller di Volvo più intelligente che mai.

L’intuitivo sistema di infotainment di nuova generazione offre ai clienti un livello di personalizzazione e una connettività senza eguali, ulteriormente migliorati grazie all’introduzione del nuovissimo pacchetto Digital Services.

Il pezzo forte del pacchetto Digital Services è l’accesso alle app e ai servizi di Google, che consentono la gestione in vivavoce delle funzioni grazie a Google Assistant, una navigazione eccellente con Google Maps e l’accesso a un’ampia offerta di app native per l’auto tramite Google Play.

Abbonandosi al pacchetto Digital Services, i clienti avranno accesso a tutti i servizi e le funzionalità incluse nello stesso. L’hardware necessario per gestire i servizi è già presente a bordo dell’auto e tutti i dati necessari sono inclusi nel pacchetto.

Volvo Car Group è stata la prima azienda a collaborare con Google per l’integrazione di un sistema di infotainment alimentato da Android con applicazioni e servizi Google integrati, e dopo anni di stretta collaborazione tra le due aziende, la XC40 Recharge completamente elettrica è stata la prima Volvo a dotarsi del sistema.

La tappa successiva del programma di installazione di sistemi di infotainment basati su Android a bordo dei modelli Volvo sarà dunque la XC60, che accrescerà ulteriormente la sua popolarità nel segmento SUV grazie a questa miglioria.

Per oltre un decennio, la XC60 è sempre stata presente nella fascia alta di uno dei segmenti più competitivi del mercato. È il modello più venduto da Volvo Cars dal 2009 e fino al 2020 ne sono stati venduti oltre 1,68 milioni di esemplari in tutto il mondo.

Solo nel 2020, la XC60 è arrivata a quasi 200.000 unità vendute, rappresentando circa il 29% delle vendite totali di Volvo Cars. In termini di quota di mercato, è stata l’auto più popolare nel segmento dei #suv di lusso di medie dimensioni in Europa e si è posizionata nella Top Five dello stesso segmento a livello globale.

Oltre ad annoverare fra i principali riconoscimenti ottenuti il titolo di World Car of the Year per il 2018, la XC60 è stata insignita di importanti premi a livello globale nel corso dell’ultimo decennio, in categorie che vanno dal design alla sicurezza.

Quanto agli aggiornamenti della sicurezza, la XC60 è ora equipaggiata con l’ultima piattaforma di sensori ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) di Volvo Cars, un sistema di sicurezza attiva moderno e scalabile costituito da una serie di radar, telecamere e sensori a ultrasuoni.

Questa piattaforma permette lo sviluppo e l’implementazione sulla XC60 di sistemi di sicurezza attiva come il rilevamento di altri utenti della strada, la frenata automatica e la prevenzione delle collisioni. Attraverso la funzione Pilot Assist offre inoltre un leggero supporto al guidatore dal momento dell’avvio della vettura fino al raggiungimento di velocità autostradali.

Sebbene i principali cambiamenti avvengano nella parte più interna della XC60, i progettisti della Casa automobilistica hanno apportato una serie di lievi ritocchi anche al design esterno, tra cui una nuova griglia, nuovi paraurti anteriori, nuovi colori della carrozzeria e opzioni per i cerchi.

I nuovi materiali degli interni, comprese le lussuose varianti opzionali leather-free e la disponibilità di rivestimenti in tessuto City Weave, offrono ulteriori possibilità di personalizzazione.