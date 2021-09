VR46 E-MTB: una nuova linea di mountain bike elettriche

Continua e si approfondisce la collaborazione fra VR|46 Racing Apparel, azienda a cui Valentino Rossi fa capo, ed MT Distribution, con la presentazione oggi all’Italian Bike Festival di Rimini del progetto VR46 E-MTB. VR|46 si affida alle competenze di MT Distribution e alla sua specializzazione nelle soluzioni di e-mobility per lo sviluppo e la produzione di una linea di mountain bike elettriche di alta gamma, presentata durante un evento stampa in cui sono intervenuti anche Bosch, Pirelli, Sram/Rock Shox, Fulcrum, Ohlins, Crankbrothers, Technomousse e Ochain, importanti player nella componentistica bike ed elettrica che partecipano al progetto.

La costante ricerca della performance e l’attenzione ai dettagli dà vita ad un progetto che trae ispirazione dalla dedizione con cui il Campione di Tavullia si approccia al lavoro e dall’unicità del suo metodo di allenamento. La linea sarà composta da due mountain e-bike – una versione Premium assemblata con componenti di alto di gamma ed una Limited Edition in 46 pezzi numerata e fornita con certificato esclusivo firmato da Valentino Rossi, assemblata con componenti wireless e in carbonio. Entrambe le e-bike verranno presentate il prossimo novembre all’EICMA di Milano, occasione in cui saranno svelati tutti i dati tecnici dei due modelli e le misure del telaio.

MT Distribution si è occupata dell’ingegnerizzazione del telaio e delle bici, con un progetto sviluppato nella Motor Valley italiana, il distretto industriale e culturale dell’Emilia-Romagna noto a livello internazionale come culla di alcuni dei marchi automotive più rinomati al mondo. Le e-bike progettate in casa MT Distribution offrono una pedalata fluida ed un elevato controllo in discesa e in curva, grazie all’attento studio nella progettazione e alla scelta di soluzioni tecniche all’avanguardia. Sono progettate per soddisfare anche i bike rider più esigenti, grazie alla qualità progettuale Made in Italy e alla cura nella scelta dei componenti, selezionati direttamente con le case madri dei brand attraverso i principali distributori europei.

“In VR|46 Racing Apparel abbiamo intrapreso già da tempo un percorso evolutivo che vedrà nascere progetti che hanno come obiettivo la realizzazione di prodotti performance oriented – commenta Carlo Alberto Tebaldi, Amministratore Delegato di VR|46 –. Era da tempo che volevamo espandere la nostra offerta ed entrare nel mondo del cycling, soprattutto nell’offroad, ed infatti il primo progetto col quale iniziamo questo percorso è quello con MT Distribution, un partner con le caratteristiche e know-how necessari ad affrontare un progetto che rispecchi le nostre aspettative. Quindi dalla prossima stagione saremo in grado di proporre due modelli di bici VR46 engineered by MT Distribution avvalendosi di una componentistica di alto livello.”

“Il progetto VR46 E-MTB è stato sviluppato nella Motor Valley. Abbiamo voluto creare in primis una e-bike tecnologica, con un forte carattere racing e un design inconfondibile a certificare la sua unicità – commenta Cristian Trippa, e-Bike Specialist Manager di MT Distribution –. La scelta di montare ruote differenziate garantisce una guida più scorrevole, intuitiva e divertente grazie all’utilizzo di foderi per il carro più corti sulla ruota posteriore da 27,5” e canale da 35mm, mentre la ruota anteriore da 29” e canale da 30mm garantisce una

sensazione di totale sicurezza. L’e-bike utilizza anche un sistema “Flip Chip”, che permette di modificare la geometria della e-bike per adattarsi alle condizioni di strada e superare ogni tipo di ostacolo. Particolare attenzione è stata data anche all’angolo del piantone sella, che permetterà una pedalata fluida e sicura anche sulle salite più ostiche. Il sistema di sospensioni prevederà una forcella da 160mm e ammortizzatore 205/67,5. Con la nuova motorizzazione Bosch la VR|46 e-MTB punta ad avere prestazioni di altissimo livello nel settore

enduro, grazie anche alla scelta dell’inserimento della batteria dal basso, una soluzione che garantisce una migliore rigidità del telaio, facilità di installazione e un miglior bilanciamento in curva.”