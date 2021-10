Vredestein amplia la gamma dei suoi pluripremiati pneumatici all-season

Questo autunno Apollo Tyres amplierà in modo significativo la gamma di pneumatici all-season del marchio Vredestein, in modo da soddisfare la richiesta di un segmento di mercato in crescita. L’azienda introdurrà 25 nuove misure di pneumatici per ruote di diametro compreso tra 15 e 22 pollici, arricchendo così le sue tre pluripremiate gamme di prodotti Vredestein all-season: Quatrac, per family car, auto compatte e SUV; Quatrac Pro, per auto ad alte prestazioni e SUV; e Comtrac 2 all-season+, per veicoli commerciali.

In previsione del lancio dei nuovi prodotti, Apollo Tyres ha condotto una nuova ricerca sulla crescente diffusione degli pneumatici all-season. È emerso che il 76% dei proprietari italiani di auto, quando cambieranno gli pneumatici, prenderanno in considerazione prodotti che possano essere utilizzati per tutto l’anno, d’estate e d’inverno, sull’asciutto, sul bagnato e sulla neve.

Questo risultato spiega la generale tendenza positiva nelle vendite di pneumatici all-season. Prima dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, il segmento all-season in Europa ha registrato ogni anno un aumento di circa il 23%.

In autunno 2021 nuove misure degli pneumatici Vredestein all-season

Disponibile nelle misure da 15 e 16 pollici, Quatrac si posiziona nella fascia media del mercato e offre un bilanciamento ottimale di prestazioni su asciutto, bagnato e neve. Inoltre, consente all’automobilista di ridurre l’impatto ambientale, grazie a una minore resistenza al rotolamento e a una maggiore durata. Gli pneumatici Quatrac saranno disponibili in otto nuove misure per cerchi da 15 pollici.

Quatrac Pro è uno pneumatico dalle alte prestazioni progettato per le auto e i SUV più potenti, e si distingue per eccellente aderenza sul bagnato e una manovrabilità sulla neve. Lo pneumatico, già disponibile in diverse misure per ruote da 17 a 21 pollici di diametro, vedrà in autunno il lancio di 11 nuove misure aggiuntive, incluse, per la prima volta, anche quelle adatte per ruote da 22 pollici di diametro.

Il modello Comtrac 2 all-season+, sviluppato per veicoli commerciali leggeri, garantisce sicurezza e comfort elevati durante la guida con carichi pesanti in tutte le condizioni atmosferiche. Una mescola su misura assicura prestazioni elevate sul bagnato e sulla neve anche nelle lunghe distanze e rende questo pneumatico perfetto per un uso commerciale. Comtract 2 all-season+ sarà disponibile in altre sei nuove misure, oltre quelle da 15 a 17 pollici già in commercio.

Tradizione di leadership e innovazione nel settore all-season

Gli pneumatici Vredestein sono stati pionieri nel mercato all-season a partire dai primi anni ’90. Grazie al know how acquisito nel segmento degli pneumatici invernali ed estivi, l’azienda ha realizzato prodotti dalle prestazioni eccellenti in qualsiasi condizione.

Lo scorso anno, il Quatrac è stato dichiarato vincitore ex aequo da Auto Bild Allrad in Germania nel noto test annuale degli pneumatici, ottenendo il primo e il secondo punteggio più alto in ognuna delle quattordici categorie previste. Nel 2020 è arrivato secondo anche nell’importante prova di Auto Bild in cui partecipavano 32 pneumatici all-season. Nel 2019, il marchio Vredestein è stato nominato “Produttore dell’anno di pneumatici all-season” da Auto Bild. I tester hanno conferito questo riconoscimento per il suo “esemplare pneumatico all-season con qualità impressionanti su ghiaccio e neve”, nonché per le sue “caratteristiche di guida dinamiche” in condizioni di asciutto e bagnato.