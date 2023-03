Vredestein e Manchester United Soccer School: sessioni di allenamento esclusive ai giovani

Apollo Tyres, azienda leader nel settore dei pneumatici, attraverso il suo marchio premium Vredestein, ha annunciato di collaborare con il Manchester United per organizzare un incontro speciale in Italia, in cui bambini e adolescenti potranno partecipare a sessioni di allenamento esclusive con la “Manchester United Soccer School”.

L’evento, denominato “Vredestein Manchester United Soccer School”, si terrà il 25 marzo presso l’Hotel Touring di Coccaglio, in provincia di Brescia, in collaborazione con l’Associazione di volontariato L’Immagine. L’obiettivo della giornata è quello di promuovere l’esercizio fisico e lo sviluppo personale dei giovani partecipanti, aiutandoli a sviluppare il loro potenziale sia dal punto di vista sociale che scolastico.

L’evento sarà il primo di tre incontri che si terranno in Europa nel corso del 2023. Durante la giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare l’ex attaccante del Manchester United, Andy Cole, che fornirà loro preziosi consigli e suggerimenti sul mondo del calcio. Cole ha trascorso sei anni con il Manchester United, vincendo nove trofei, tra cui la Premier League, l’FA Cup e la UEFA Champions League nel 1999. Durante la sua permanenza in Italia, Cole effettuerà sessioni di allenamento esclusive per i giovani partecipanti.

La Manchester United Soccer School è attiva dal 1999 e ha organizzato numerose attività calcistiche per oltre 500.000 partecipanti in 90 paesi diversi. Il programma si focalizza sull’importanza del lavoro di squadra, dell’approccio, dell’abilità, della concentrazione e dell’ascolto, ispirando i giovani ad apprendere e a migliorarsi.

Questo evento è un’opportunità unica per i giovani appassionati di calcio di incontrare un professionista del settore e di partecipare a sessioni di allenamento esclusive con uno dei club più importanti al mondo. La collaborazione tra Apollo Tyres, Vredestein e il Manchester United dimostra l’impegno delle aziende nel promuovere l’importanza dell’esercizio fisico e del benessere dei giovani, in linea con l’obiettivo di L’Immagine, l’associazione di volontariato che sostiene le famiglie in difficoltà con percorsi di formazione e attività sociali e culturali in tutta Italia.

La “Vredestein Manchester United Soccer School” è un evento che promette di essere un successo, offrendo ai giovani partecipanti l’opportunità di sviluppare le proprie abilità calcistiche e di apprendere importanti valori come il lavoro di squadra, l’ascolto e la concentrazione.