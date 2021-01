Vredestein lancia la nuova gamma di pneumatici estivi Ultrac

Vredestein, ha lanciato la nuova gamma di pneumatici estivi Ultrac che promette le migliori prestazioni della categoria sia su superfici asciutte sia bagnate. Sviluppato con particolare attenzione alla sicurezza e al comfort dal centro globale di ricerca e sviluppo Apollo Tyres di Enschede, nei Paesi Bassi, il nuovo pneumatico Ultrac è disponibile in misure da 15 a 18 pollici. È pertanto ideale per un’ampia scelta di family car e auto compatte.

Oltre all’estetica accattivante caratteristica del marchio Vredestein, la nuova gamma di pneumatici Ultrac offre una maneggevolezza e una tenuta in curva senza pari anche a velocità elevate, con un miglioramento del 15% su bagnato e asciutto rispetto al modello precedente. Questo è il risultato di una cavità degli pneumatici migliorata con un ingombro più squadrato, un battistrada più rigido e una nervatura centrale con scanalature laterali paraboliche che migliorano la risposta e la precisione dello sterzo per un’esperienza di guida sicura e dinamica. Il miglioramento del 5% della resistenza al rotolamento degli pneumatici, inoltre, aumenta l’efficienza del consumo di carburante e riduce le emissioni di CO2.

L’innovativo team di ricerca e sviluppo di Vredestein ha utilizzato una tecnologia di nuova generazione per la mescola del battistrada, al fine di ottenere prestazioni di frenata ottimizzate del 10% rispetto alla versione precedente, su superfici asciutte e bagnate. Il risultato è il nuovo pneumatico Ultrac, che presenta un aumento del 50% dei composti esclusivi di resina e silice per il miglioramento della trazione, combinati con polimeri multifunzionali.

Il comfort è stata una priorità per Vredestein che ha scelto infatti di esaltare l’esperienza di guida. L’assorbimento degli urti è stato migliorato grazie all’altezza ridotta dell’apice, alla struttura ottimizzata della spalla laterale e alla superficie aumentata della zona flessibile che garantiscono una guida più silenziosa. La sequenza passi degli pneumatici, inoltre, è stata ottimizzata in linea con i diversi diametri degli pneumatici al fine di aumentare il comfort acustico.

Yves Poulien, Direttore vendite e marketing in Europa, ha dichiarato: “Grazie a uno sviluppo capitalizzato nell’arco di oltre due decenni, il nuovissimo pneumatico Ultrac rappresenta un notevole passo in avanti in termini di maneggevolezza, comfort e riduzione del rumore nel mercato degli pneumatici estivi. Gli ingegneri del nostro reparto di ricerca e sviluppo hanno raggiunto nuovi livelli di prestazioni riducendo al minimo la resistenza al rotolamento per offrire uno pneumatico con prestazioni leader della categoria, comfort superiore e un look eccezionale.”

Con gli pneumatici estivi che rimangono la scelta dominante per i conducenti in molti mercati europei, la nuova variante Ultrac è estremamente importante per il marchio Vredestein. L’azienda ritiene che la nuova offerta rafforzerà la posizione del proprio marchio nei mercati chiave, rafforzando al contempo le rinomate prestazioni premium di Vredestein.