Vredestein Vorti+ e Vorti R+: nuovi pneumatici ad alte prestazioni

Vredestein, l’esclusivo marchio olandese di pneumatici, ha aggiornato la gamma dei suoi performanti pneumatici estivi per SUV di alta gamma, auto ad alte prestazioni e vetture sportive. Ottimizzati per ruote di dimensioni maggiori (da 18 a 22 pollici), gli pneumatici Ultrac Vorti+ e Ultrac Vorti R+ sono caratterizzati da una nuova struttura e da mescole rinnovate, capaci di garantire risultati eccellenti sia sull’asciutto sia sul bagnato, oltre a una maggiore efficienza.

Ultrac Vorti+ offre agli automobilisti un controllo superiore del veicolo, anche quando l’aderenza delle gomme è ridotta al minimo. Rispetto al suo predecessore Ultrac Vorti, il nuovo pneumatico ha una struttura della spalla e dei fianchi più rigida e una zona del tallone più ampia del 13%. Per il battistrada sono state utilizzate nuove mescole a trazione elevata, al fine di migliorare l’aderenza e ridurre le distanze di frenata sull’asciutto e sul bagnato.

Nel loro insieme, gli aggiornamenti apportati si traducono in una maggiore precisione e risposta in curva e un miglioramento del 5%* in termini di maneggevolezza sull’asciutto.

Ultrac Vorti R+ offre un livello di controllo ancora più elevato, soprattutto ad alte velocità e nelle curve più impegnative. La sterzata diretta e precisa e l’eccellente maneggevolezza sono merito di un apice nettamente più ampio, di una struttura della parete laterale più rigida e della stabilità della nervatura centrale. Inoltre, la mescola a trazione elevata del battistrada è una nuova miscela ben bilanciata di polimeri e resina che migliora l’aderenza e il controllo in fase di frenata e nei cambi di direzione più repentini.

Le mescole di nuova generazione utilizzate per Ultrac Vorti+ e Ultrac Vorti R+ sono state impiegate nelle aree dell’apice, della protezione cerchio e della carcassa per diminuire la resistenza al rotolamento, contribuire a ridurre il consumo di carburante e prolungare la durata degli pneumatici.

Le due nuove gamme Vorti+ e Vorti R+ sono rispettivamente disponibili nelle misure da 18 a 22 pollici e da 19 a 21 pollici. Alcune delle misure proposte sono state ottimizzate per l’asse posteriore e progettate con un angolo della cintura più ampio per garantire una stabilità ancora migliore. Tutte le versioni sono caratterizzate da scanalature circonferenziali per un efficace drenaggio dell’acqua sulle strade bagnate, al fine di offrire una maggiore maneggevolezza sul bagnato, utile per prevenire il fenomeno dell’aquaplaning.

I nuovi pneumatici Vorti+ hanno debuttato per la prima volta sulla favolosa Ferrari “Breadvan Hommage”, realizzata artigianalmente da Niels van Roij Design, nei Paesi Bassi. “Un veicolo dal look così straordinario deve offrire prestazioni altrettanto esclusive e, in quest’ottica, gli pneumatici giocano un ruolo decisivo”, afferma Niels van Roij. “Ecco perché insisto nell’importanza di utilizzare solo pneumatici dalle prestazioni eccezionali, capaci di soddisfare standard qualitativi superiori e con un’estetica di alto livello. Gli pneumatici Vredestein sviluppati insieme a Italdesign, come quelli della gamma Ultrac Vorti+, nascono dal perfetto connubio tra la tradizione olandese nella produzione di pneumatici e l’inimitabile stile italiano.”