VW ID.4 Pro 4MOTION: un nuova configurazione per il SUV elettrico

La Volkswagen aggiunge un’altra versione a trazione integrale alla gamma del SUV completamente elettrico ID.4: la ID.4 Pro 4MOTION. Questa variante ha una potenza di sistema di 195 kW (265 CV) e offre una maggiore trazione sul bagnato, sulla neve e sui terreni sconnessi. In precedenza, solo l’ammiraglia sportiva ID.4 GTX 4MOTION era disponibile in versione a trazione integrale.

La tecnologia integrale della ID.4 Pro 4MOTION migliora la trazione e consente quindi di ottenere una dinamica di guida ancora più appagante. Il nuovo modello con sistema di trazione integrale a due motori è anche un potente veicolo da traino ed è quindi un partner affidabile per piccoli rimorchi da trasporto o da barca. Grazie al sistema di trazione integrale, il peso massimo rimorchiabile dell’ID.4 Pro 4MOTION aumenta di 200 chilogrammi, passando a 1.400 chilogrammi per una pendenza dell’8% (frenata) rispetto alla versione Pro Performance.

I due motori elettrici del nuovo modello 4MOTION hanno una potenza complessiva di 195 kW (265 CV) e spingono la ID.4 da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi. La potenza motrice principale è fornita dal motore sincrono a magneti permanenti sull’asse posteriore, che eroga una potenza di 150 kW. Ha una disposizione assiale parallela con un pulse inverter e un cambio a una velocità. I vantaggi del motore sincrono sono l’elevata densità di potenza, l’alta efficienza e la potenza costante in un ampio intervallo di giri.

L’asse anteriore è azionato da un motore asincrono, anch’esso dotato di pulse inverter. Questo motore eroga una potenza di 80 kW. I motori asincroni sono caratterizzati da una capacità di sovraccarico di breve durata e da basse perdite per trascinamento. Sono quindi ideali per l’utilizzo come unità booster da attivare temporaneamente.

La ID.4 Pro 4MOTION è dotata di una batteria da 77 kWh (netti) e ha un’autonomia fino a 514 chilometri (WLTP). La velocità massima è limitata a 180 km/h come per la ID.4 GTX 4MOTION. Come per le altre versioni della ID.4, la capacità di ricarica massima è di 135 kW. In una stazione di ricarica, la batteria ad alto voltaggio può essere caricata dal 5 all’80% di livello di carica (SOC) in 36 minuti, offrendo così un’autonomia di ulteriori 337 chilometri (WLTP).

Le prevendite per la nuova versione a trazione integrale sono aperte, il prezzo di listino in Italia parte da 56.500 Euro.