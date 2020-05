Wakeup Cosmetics Milano contro il coronavirus

Nel corso di questi due mesi di lockdown, abbiamo visto susseguirsi tantissime azioni di solidarietà partite da grandi e piccoli brand, da associazioni di varia natura e da singoli cittadini. La responsabilità sociale e l’aiuto alla collettività passano anche attraverso i gesti quotidiani di ciascuno di noi, grazie anche a iniziative benemerite. Come quella di Wakeup Cosmetics Milano, il brand italiano nato nel capoluogo lombardo, che ha deciso di destinare un euro, per ogni prodotto Wakeup Cosmetics Milano acquistato, alla Fondazione Humanitas per la Ricerca.

Obiettivo: contribuire a finanziare i progetti di questa importante istituzione scientifica impegnata nella ricerca contro il Covid-19. Gli acquisti potranno essere effettuati sia online, sul sito del brand che negli store di Milano, in via Torino 19 e in corso Buenos Aires 16.

“Vogliamo dare il nostro contributo alla fase di rinascita dopo un periodo così delicato e difficile, che tutti insieme stiamo superando – spiega Gianluca De Nicola, D.G. di Wakeup Cosmetics Milano -. Per questo ci impegniamo a sostenere il progetto di Fondazione Humanitas per la Ricerca contro il Covid-19. Vogliamo sensibilizzare il pubblico sull’ importanza della ricerca scientifica e trasmettere un messaggio di fiducia, positività e voglia di ricominciare, nonostante tutte le difficoltà”.