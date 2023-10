Warner Bros. Games presenta Mortal Kombat: Onslaught

Warner Bros. Games ha annunciato il lancio mondiale di Mortal Kombat: Onslaught, un innovativo gioco di ruolo (GDR) in tempo reale, caratterizzato da combattimenti di squadra ambientati nell’epico mondo di Mortal Kombat. Da oggi, giocatori provenienti da ogni angolo del globo possono scaricare il gioco in modo del tutto gratuito attraverso l’App Store per dispositivi iOS o il Google Play Store per dispositivi Android.

Frutto dello straordinario lavoro dei celebri NetherRealm Studios, Mortal Kombat: Onslaught offre una coinvolgente trama esclusiva, appositamente concepita per i dispositivi mobili, pervasa da azione pura. L’obiettivo principale è contrastare il malvagio Shinnok nel suo tentativo di riappropriarsi del potere, il tutto presentato con straordinaria grafica, sequenze cinematografiche mozzafiato e combattimenti epici. Quando il Dio Anziano metterà in atto il suo piano di recuperare le reliquie da ogni regno, i giocatori si dovranno unire a Raiden per creare una squadra di combattenti e affrontare gigantesche battaglie di squadra in tempo reale al fine di sventare questa trama malvagia.

Mortal Kombat: Onslaught presenta una vasta gamma di combattenti iconici, tra cui Sub-Zero, Liu Kang, Scorpion, Kitana e anche rari personaggi amati dai fan come Cyrax e Smoke. I giocatori dovranno collezionare e selezionare i loro preferiti da un vasto catalogo di assassini, guerrieri, cecchini e difensori, ognuno con le proprie mosse speciali, affinità e abilità passive uniche, al fine di formare una squadra composta da quattro potenti campioni.

Intraprendendo sfide sempre più impegnative, i giocatori dovranno potenziare i loro combattenti, migliorando le loro abilità di combattimento, tra cui combo e abilità speciali. Potenzieranno inoltre l’equipaggiamento e utilizzeranno le reliquie, oggetti potenti che provengono dalla storia di Mortal Kombat e conferiscono bonus agli effetti e persino Fatality. I combattenti potranno anche perfezionare le loro abilità attraverso le modalità speciali “Torre dei Boss” e “Abisso”, oppure affrontare altri giocatori nell’Arena, nel Regno della Terra, in duelli in tempo reale per guadagnare ricompense e scalare le classifiche nelle stagioni Giocatore contro Giocatore (PvP).