We Charge: in Italia, oltre 10.000 di ricarica Volkswagen

In concomitanza con il debutto della compatta elettrica ID.3 avvenuto poche settimane fa, Volkswagen lancia il suo nuovo servizio di ricarica. We Charge offre ai Clienti una soluzione che permette di viaggiare senza problemi in Italia e in tutta Europa, utilizzando una sola tessera e potendo contare su condizioni molto convenienti e sulla rete di ricarica ad alta potenza IONITY. Con il nuovo servizio Volkswagen, i Clienti possono ricaricare la propria auto a batterie in più di 150.000 punti in tutta Europa, di cui oltre 10.000 in Italia.

Disponibile da settembre, We Charge offre numerose funzioni digitali legate all’ecosistema di ricarica utilizzabili tramite We Connect ID., l’applicazione per smartphone dedicata alla mobilità elettrica. Gli utenti possono facilmente localizzare tutti i punti di ricarica We Charge disponibili e conoscerne lo stato di funzionamento e le tariffe. Oggi, la rete We Charge include circa il 75% dei punti di ricarica pubblici presenti in Italia. La navigazione intelligente integra nel calcolo del percorso la disponibilità di stazioni di ricarica e le preferenze dell’utente, una funzione molto utile in particolare nella pianificazione di lunghi spostamenti.