Weather Control A005 EVO, la seconda generazione di all-season Bridgestone

Bridgestone ha annunciato il lancio del suo pneumatico Weather Control A005 EVO, il pneumatico all-season di seconda generazione.

Come il suo predecessore, il Weather Control A005, è stato progettato per offrire controllo, sicurezza e praticità tutto l’anno, ma anche ulteriori vantaggi prestazionali.

Il nuovo pneumatico è studiato per soddisfare le esigenze e le aspettative che gli automobilisti europei hanno nei confronti di un

pneumatico all-season, permettendo loro di affrontare le sfide quotidiane in qualsiasi condizione meteorologica. Dalle metropoli alle stradine di campagna. E’ stato realizzato grazie all’utilizzo della tecnologia Bridgestone Nano Pro-TechTM ad alto contenuto di silice. Questo gli conferisce un’eccellente efficienza nel consumo di carburante e un miglior potenziale sulla neve.

L’ottimizzazione della costruzione della carcassa e della distribuzione della pressione di contatto consentono al nuovo pneumatico di poter gestire le sfide quotidiane alla guida senza comprometterne prestazioni e resa chilometrica. Con un battistrada caratterizzato da un disegno direzionale a “V”, lamelle con un’innovativa forma a “Z” e una nuova mescola, Bridgestone Weather Control A005 EVO offre una trazione sulla neve migliorata del 3% rispetto al suo predecessore, una distanza di frenata sulla neve anch’essa migliorata del 3% e un’accelerazione in curva migliorata del 4%.

Sviluppato e prodotto in Europa, Bridgestone Weather Control A005 EVO sarà disponibile a partire da luglio 2020 in 94 dimensioni per calettamenti da 15″ a 21″.