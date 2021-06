Wiko Buds Immersion: i nuovi auricolari che spengono il rumore

Lasciate il mondo fuori, con i suoi suoni e i suoi rumori, e godete di una experience d’ascolto assoluta, senza distrazioni, con i nuovi auricolari Buds Immersion di Wiko. Offrono un’autonomia di 20 ore, un suono cristallino e la cancellazione del rumore con tecnologia ANC combinata con ENC. Un prodotto che non dimentica il comfort: il design è ergonomico, la custodia di ricarica è compatta e leggera. Facilissimi da collegare, sono compatibili sia con i dispositivi Android che con quelli iOS tramite Bluetooth5.0.

DOPPIA CANCELLAZIONE DEL RUMORE

Buds Immersion puntano tutto sulla qualità del suono attraverso un sistema combinato di tecnologie per la cancellazione del rumore, in grado di ridurre i suoni indesiderati fino a 25dB. L’Active Noise Controlling (ANC) può essere attivato per emettere onde anti-rumore, efficaci per cancellare le basse frequenze e per godere di un ascolto puro e immersivo. Mentre l’Environment Noise Controlling (ENC) si attiva automaticamente e utilizza la cancellazione del rumore a doppio microfono per ottimizzare la qualità della voce durante le chiamate ed eliminare i suoni di sottofondo. Tutto ciò si traduce in un miglioramento complessivo della qualità sonora in uscita e in conversazioni più chiare.

TRANSPARENCY MODE

Per rispondere all’esigenza di essere sempre più multitasking nella quotidianità, senza dimenticare la propria sicurezza, questi auricolari supportano anche la Transparency Mode: una funzione che permette di amplificare i suoni ambientali esterni. L’utente potrà continuare a indossare i Buds Immersion e parlare liberamente con le persone intorno o restare consapevole di ciò che lo circonda, mentre ascolta la propria playlist del cuore o l’ultimo podcast dell’autore preferito.

20 ORE DI AUTONOMIA

Tenete il ritmo, vi aspettano 20 ore di divertimento! La batteria integrata negli auricolari garantisce 5 ore di autonomia con una carica completa e 15 ore aggiuntive con sole 3 ricariche veloci grazie alla custodia di ricarica compatta. Pensati per un utilizzo quotidiano e un lifestyle sempre più dinamico, questi auricolari ultra-accessibili hanno, inoltre, un basso consumo energetico.

MODALITÀ GIOCO. BASSA LATENZA

Ideale per il gioco, la modalità Game supportata dai Buds Immersion offre un’esperienza d’utilizzo fluida e senza lag con una perfetta sincronizzazione audio-video e una latenza degli auricolari di soli 80ms.

DESIGN PREMIUM E PERSONALIZZABILE

Con il loro design elegante e discreto, nella finitura bianca glossy, questi auricolari true wireless restituiscono un appeal fresco e urban, ideale per praticare attività sportiva tra le vie della propria città o per coltivare le proprie passioni al giusto ritmo. Leggeri come una piuma ­ – pesano soli 5g ciascuno – sono facili da indossare ed ergonomici per garantire un comfort all-day-long. Grazie ai tre copri-auricolari ultra-morbidi, disponibili in dotazione in tre diverse misure, aderiscono perfettamente a ogni orecchio assicurando una vestibilità personalizzata per ogni utente, massimizzandone l’experience di ascolto e la riduzione del rumore. Buds Immersion sono inoltre resistenti agli schizzi d’acqua (IPX4) e protetti da una custodia di ricarica compatta e ultra-portatile che pesa, con gli auricolari all’interno, solo 46g.