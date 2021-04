Wiko #LetsEatIt: ecco un prototipo di packaging commestibile

Si è partiti con i primi packaging green, realizzati in materiale riciclabile, per ridurre l’impatto dei prodotti sull’ambiente. Anche Wiko ha presentato nel 2021 i suoi primi prodotti confezionati in un imballo totalmente in carta o cartone, privo di componenti in plastica, colla e vernice.

Il 1° aprile Wiko ha svelato un prototipo di nuovo packaging 100% commestibile, che sarà disponibile in edizione limitata nei prossimi mesi. Richiamando il claim del brand #LetsPowerUp, i nuovi packaging fanno parte del progetto #LetsEatIt. Semplici ed essenziali, dalle linee moderne, le nuove confezioni degli smartphone Wiko saranno disponibili in tre diversi gusti e colori: fragola, un grande classico, amato da grandi e piccini, ideale anche per gli utenti dall’indole più healthy, cioccolato fondente per i palati più sofisticati e infine peperoncino, per i più audaci, dal sapore leggermente piccante e spicy.

Con i nuovi imballaggi, il problema del corretto smaltimento dei packaging si elimina alla radice: lo si sgranocchia.

La parte anteriore delle confezioni riporterà la sagoma del prodotto contenuto, mentre sulla parte posteriore saranno indicati l’importo calorico, le modalità di conservazione e la data di scadenza del packaging stesso.

Non resta che attendere il loro debutto sugli scaffali e sull’e-store del brand.