Wiko, una promo speciale per la festa della mamma

n occasione della Festa della Mamma Wiko lancia sul suo e-store una special promo dedicata alla View Collection. Fino al 10 maggio, sarà possibile acquistare View4, View4 Lite, ma anche View3 Lite e View2 a prezzi molto competitivi.

La promo, nel dettaglio, prevede di poter acquistare View4, nuovo flagship di casa Wiko, assieme alla custodia Smart Folio al solo prezzo del device, quindi a 159,99€ anziché a 179,98€. Il View4 con display full screen da 6,52” in formato 20:9, dotato di batteria da 5000 mAh, che garantisce un’autonomia fino a 3 giorni con una sola carica, tripla fotocamera intelligente e memoria extra-large 64+3GB, è a prova di classi virtuali alternate a lunghe call.

Il View4 Lite, fratello minore del View4 ma altrettanto performante, completo di case protettiva originale e vetro temperato è, invece, disponibile al prezzo promozionale suggerito di 129,99€ anziché 149,98€. Con display immersivo da 6,52”, batteria da 4000 mAh, che garantisce un’autonomia fino a 2 giorni e memoria da 32+2GB, è il device che riunisce tutte le qualità di un top di gamma a un prezzo molto “light”.

Per la Festa della Mamma, sull’e-store italiano di Wiko sono acquistabili a prezzi d’eccezione anche il View3 Lite, con ampia batteria da 4000 mAh e doppia fotocamera posteriore, in promozione a 109,99€ anziché a 129,99€, e il View2, dotato di full screen in formato19:9 e doppia fotocamera posteriore, al prezzo promozionale suggerito di 99,99€ anziché 199,99€.

La promozione per i singoli prodotti o in bundle è perfetta per un regalo alle mamme ed è disponibile sull’e-store italiano di Wiko.