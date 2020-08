Wiko Y81: due giorni di utilizzo con una sola ricarica

L’ampiezza della batteria di uno smartphone, molto spesso, è un aspetto che fa la differenza in fase di acquisto. Con l’utilizzo sempre più intenso che si fa del proprio device, oggi, non è semplice arrivare a fine giornata con una carica sufficiente.

Wiko ha svelato il suo nuovo smartphone Y81, un device dall’hardware essenziale che punta tutto sullo schermo da 6,2″ con fotocamera frontale incastonata in un notch a V, e sulle dimensioni della batteria. Quest’ultima, da 4.000 mAh, in combinazione con lo schermo a risoluzione HD e con il processore MediaTek, dovrebbe garantire circa 2 giorni di autonomia con una sola ricarica. Da sottilineare la presenza di Android Go, versione stock del sistema operativo di Google pensata appositamente per smartphone con hardware e prezzo contenuti.

Wiko Y81 sarà disponibile dai prossimi giorni al prezzo consigliato di 109,99€