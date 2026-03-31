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WILLIE PEYOTE annuncia oggi le date del suo CLUB TOUR 2026

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A pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo “BURRASCA”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e su YouTube per EMI Records Italy / Universal Music Italia, Willie Peyote annuncia il suo atteso ritorno dal vivo con il Club Tour 2026. L’artista torinese si prepara a riportare la sua musica nei principali club italiani a partire dal prossimo autunno.

I biglietti sono accessibili in prevendita su My Live Nation dalle ore 12:00 del 31 marzo, mentre la vendita generale partirà l’1° aprile alle 10:00. Il tour segna l’avvio della collaborazione tra Willie Peyote e Live Nation e offrirà al pubblico l’occasione di ascoltare dal vivo, oltre al nuovo singolo, anche le canzoni che arriveranno nei prossimi mesi, insieme ai brani che hanno definito il percorso artistico del rapper e cantautore.

Nel corso della sua carriera, Willie Peyote si è affermato come una delle voci più riconoscibili della scena musicale italiana, grazie a una scrittura che unisce cantautorato e rap, intrecciando ironia e riflessione sociale. Con “BURRASCA”, l’artista mostra una nuova sfumatura della sua personalità musicale, avvicinandosi a una dimensione più intima e malinconica.

“In questi tempi così violenti in cui siamo tutti sulla stessa barca in balia delle onde, questa canzone ci ricorda l’importanza di avere qualcosa ma soprattutto qualcuno a cui poterci aggrappare per resistere alla tempesta”, racconta Peyote.

Composta insieme a Fudasca, nome di riferimento nel nuovo cantautorato urban italiano grazie alle collaborazioni con Tredici Pietro e Mecna, “BURRASCA” rappresenta il primo capitolo del nuovo progetto discografico di Willie Peyote, segno di una nuova maturità artistica e di una rinnovata consapevolezza.

Il brano è accompagnato da un video diretto da Stefano Carena e ambientato ad Alghero, città natale del regista. Il cortometraggio trae ispirazione da una storia vera: un pescatore, rimasto solo dopo la scomparsa della moglie, era solito sedersi ogni giorno con la sua sdraio accanto a quella che un tempo apparteneva a lei, proprio nel punto dove si trovava la loro camera da letto. Le macerie di quella stanza ricompaiono nel finale, dando forza e profondità al racconto. Come la canzone, anche il video esalta la dimensione emotiva e personale dell’artista.

Queste le date del Club Tour 2026 di Willie Peyote:
10 ottobre – Nonantola (MO), VOX
20 ottobre – Milano, Fabrique
23 ottobre – Molfetta (BA), Eremo Club
24 ottobre – Napoli, Casa della Musica
27 ottobre – Bologna, Estragon
30 ottobre – Firenze, Teatro Cartiere Carrara
31 ottobre – Roma, Atlantico
3 novembre – Venaria Reale (TO), Teatro Concordia
7 novembre – Padova, Padova Hall

Con “BURRASCA” e il nuovo tour, Willie Peyote conferma la sua capacità di rinnovarsi senza rinunciare alla propria identità, offrendo al pubblico un nuovo capitolo di un percorso in continua evoluzione.

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