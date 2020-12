WINDTRE: in regalo per Natale una giornata di internet illimitato

WINDTRE anticipa il Natale ed offre ai suoi clienti internet illimitato nel corso della giornata del prossimo 6 Dicembre.

In occasione delle festività natalizie, infatti, ha deciso di regalare un’intera giornata di internet illimitato ai suoi gà clienti. L’offerta è valida per chi ha già una SIM attiva, dispone di una promozione che includa anche i dati mobili ed abbia un credito residuo di almeno 0,01 euro.

La promozione sarà disponibile in tutta Italia e con attivazione automatica, senza bisogno di alcuna opzione aggiuntiva, per rimanere sempre connessi. Un’iniziativa pensata per far sentire “molto più vicine” le persone e ridurre le distanze, in linea con il posizionamento ‘Human Network Builder’ di WINDTRE.

La promozione consentirà a tutti i possessori di una SIM su cui è già attiva un’offerta del gestore, di usufruire di internet senza limiti, senza intaccare i giga inclusi nella propria offerta. Sarà attiva in automatico su tutte le SIM valide per l’iniziativa, da mezzanotte del 6 Dicembre fino alle 23.59.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del gestore o l’App WINDTRE. L’applicazione ufficiale, inoltre, consente di personalizzare la propria offerta e di entrare nel programma WINDAY, per avere esclusivi vantaggi, promozioni e sconti ogni giorno.