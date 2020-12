Wood’n Play: da Toys Center una linea di giocattoli eco-friendly

Toys Center presenta la nuova Wood’n Play, una linea di giocattoli totalmente eco-friendly ed eco sostenibile nata nel pieno rispetto dell’ambiente. Il legno, come espresso nel nome stesso del brand, è il cuore di questa collezione certificata FSC: materiale nobile e antico, racchiude in sé tutto il fascino della natura.

Frutto di design e creatività tutta made in Italy, Wood’n Play nasce per educare i bambini attraverso il gioco. Una linea gender free che propone oggi 4 principali filoni tematici: giochi educativi, di ruolo, costruzioni, veicoli. Una categorizzazione messa in evidenza sui nuovi pack insieme a quegli elementi utili alla scelta del prodotto, come l’età consigliata o l’obiettivo educativo, espresso attraverso le icone che indicano le abilità favorite dal gioco.

Musicalità, manualità, scoperta, movimento, socializzazione, logica, coordinazione mano-occhio, immaginazione e creatività: sono questi alcuni degli stimoli che i bambini possono ricevere grazie ai giocattoli Wood’n Play.

Tra i prodotti della serie, il Multi Activity Cube Wood’n Play, un centro attività – dedicato ai bambini 18m+ – con labirinto e percorso di curve che include uno xilofono, un pallottoliere e una lavagna per disegnare. Cinque facce tutte diverse per giocare e divertirsi unendo logica e fantasia. Una proposta che incoraggia i bambini a perseverare nella risoluzione di un problema in modo divertente. Tra gli stimoli di questo gioco, anche la coordinazione occhio-mano e il senso della musica.

Zig Zag Activity Center Wood’n Play (+18m) è il centro attività con doppia modalità di gioco: un lato a tema giardino con ingranaggi colorati e labirinto a spirale, l’altro con sette rampe a cascata. I 3 veicoli articolati a sei ruote compiono spericolate acrobazie ad ogni cambio rampa, rendendo il gioco sempre più divertente ed entusiasmante.

L’ Arca di Noè Wood’n Play (+18m) presenta tanti animali dalla forma ergonomica pronti a salire sulla nave in coppia e partire con i bimbi verso un avventuroso viaggio. Un gioco perfetto per stimolare la coordinazione mano-occhio.

Balancing Game Gufi Wood’n Play (+18m), un gioco di abilità e concentrazione. I protagonisti sono dei simpaticissimi gufetti in attesa di entrare nel loro nido: una base traballante su cui posizionare ben 13 pezzi sagomati. Chi riuscirà a mettere tutti i gufetti nel nido?

Coffee Machine Wood’n Play (+18m) è la macchinetta del caffè con 4 cialde da inserire nel filtro rimovibile per ottenere la bevanda preferita: caffè, cappuccino, latte o the. Completo di montalatte e termometro per controllare la temperatura, presenta sul retro un pratico scomparto per tenere tutto in ordine.

Contanti o carta di credito? Il Cash Register Wood’n Play (+36m) è un elegante e colorato registratore di cassa con tasti che permette ai bambini di prendere dimestichezza con banconote e monete e con i più attuali sistemi di pagamento. La cassa è completa di cassetto, scanner, carta di credito, pallottoliere, banconote e monete gioco. Adatto per insegnare ai bambini a risolvere piccoli problemi di matematica e per imparare a contare i soldi in modo divertente.

Con il Sushi Set Wood’n Play (+36m) i bambini hanno a loro disposizione i tipici ingredienti della cucina giapponese. Ben 17 accessori per un gioco creativo e di imitazione, ideale per stimolare l’autonomia dei piccoli.

Un evergreen del mondo dei giocattoli, le costruzioni sono in grado di favorire lo sviluppo motorio e la coordinazione manuale e oculare. Stimolano la logica, la concentrazione e la precisione, favorendo lo sviluppo di una mente progettuale.

Tra le proposte della categoria, Teddy Train Wood’n Play (+18m) la simpatica locomotiva a vapore con due vagoni carichi di blocchi colorati: forme e colori differenti per imparare a costruire, impilare e incastrare.

E poi Mandala Block Wood’n Play (+36m), il secchiello con tante forme geometriche perfette per realizzare incredibili disegni. Un’idea che riprende la tradizione dei mandala in cui i pezzi sono disposti ordinatamente intorno ad un centro con straordinari effetti 3D.

City Parking Wood’n Play (+36m) un garage a tre piani con ascensore, pista di atterraggio per elicotteri, 4 veicoli, 1 elicottero, 5 segnali stradali, area ristoro e area rifornimento. Un vero divertimento per i piccoli appassionati dei motori.

City Train Wood’n Play (+36m) è la pista per il classico trenino, ricca di accessori e personaggi per costruire una piccola città, completa di stazione, scuola, ospedale, caserma dei pompieri e albergo.