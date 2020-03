World War Z gratuito su Epic Games Store

World War Z, lo sparatutto co-op di Sabre Interactive e Focus Home Interactive ispirato al film di successo di Paramount Pictures, è disponibile gratuitamente per il download su PC tramite Epic Games Store da oggi fino al 2 aprile. Il gioco è anche in vendita con il 75% di sconto su Xbox One con Deals with Gold da oggi fino al 30 marzo.

Inoltre, i giocatori su entrambe le piattaforme potranno ora giocare insieme nelle missioni PvE e nella Horde Mode Z (si applica solo al matchmaking sui server di gioco ufficiali). Il crossplay su PlayStation®4 dovrebbe arrivare prossimamente.

L’update di oggi include nuove varianti di armi con caratteristiche uniche, miglioramenti del bilanciamento per PvE e Horde Mode Z e premium character skins disponibili in bundle o con il Season Pass.

Sviluppato con il dinamico Swarm Engine di Saber, World War Z scatena centinaia di zombi assetati di sangue e in rapida evoluzione, capaci di muoversi come un’orda collettiva o individualmente. Scegli tra sei distinte classi e un arsenale di armi mortali, esplosivi, torrette e trappole. Sopravvivi agli zombi attraverso intense campagne co-op a quattro giocatori in tutto il mondo, tra cui New York, Gerusalemme, Mosca e Tokyo, e combatti sia gli zombi che i veri avversari umani in modalità multiplayer con team Players vs. Players vs. Zombies (PvPvZ).

