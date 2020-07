X-Legend Eleveit, il nuovo completo per gli amanti dell’ off-road

Ha confermato e rilanciato l’interesse e l’apprezzamento del mercato nazionale ed internazionale di settore, riscosso già in occasione dell’ulltimo salone di Milano EICMA, la linea Off Road X-LEGEND ELEVEIT, che veste gli amanti del fuoristrada da capo a piedi, è frutto di un costante e meticoloso lavoro di ricerca e sviluppo portato avanti dall’azienda di Montebelluna, in collaborazione con i suoi rider nelle diverse discipline del fuoristrada.

X-LEGEND Jersey è la maglia realizzata per gli “Off Road addicted” in poliestere in una versione stretch altamente resistente, disponibile in cinque colorazioni diverse, giallo fluo – grigio – nero, blue – arancione, blu – bianco, rosso – nero – bianco disponibili nelle taglie che vanno dalla più piccola S ad una maxi XXL. Dello stesso materiale è composto X-LEGEND Pants, il pantalone della linea offroad by ELEVEIT. Inserti morbidi ed elastici, prese d’aria posteriori, protezioni in pelle nella zona del ginocchio per proteggere il rider dal calore del motore e dello scarico della moto, una chiusura a cerniera nella parte frontale e due sistemi di chiusura a gancio micrometrico adattabile nella parte laterale sono solo alcuni dei “plus” che fanno di questo pantalone un must have della stagione 2020.

Oltre la maglia e il pantalone offroad ELEVEIT propone, per ultimare il completo, il guanto X-LEGEND Gloves. I colori disponibili sono cinque che si abbinano perfettamente al pantalone e alla maglia. Realizzato in poliestere garanmtisce gip e protezione grazie ai rinforzi sul pamo nella parte esterna del mignolo per proteggere dai “classici” urti, soprattutto nella disciplina dell’enduro, contro i paletti che delimitano le prove speciali o da rami. Disponibili in taglie che vanno da una S ad una XXL.