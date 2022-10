Xbox apre le porte a Xbox Design Lab per i Controller Elite Series 2

Xbox presenta nuove combinazioni di design per la personalizzazione dei Controller Elite Series 2, tramite Xbox Design Lab dove i fan potranno personalizzare il proprio controller premium Xbox Elite Series Wireless Series 2 in base alle proprie esigenze

Una volta acquistato il Controller Elite Series 2, visitando l’app Xbox Accessories i gamer possono scegliere tra una vasta gamma di colori per dare un tocco di unicità a quasi tutte le parti esterne del controller Elite Series 2, tra cui il corpo, la custodia posteriore, il D-pad, i paraurti, i grilletti, i thumbstick e i pulsanti. È inoltre possibile scegliere tra un D-pad a forma di croce o sfaccettato e, per la prima volta in assoluto Xbox Design Lab, dà la possibilità ai giocatori di scegliere i colori della base e dell’anello del thumbstick, e di impostare diverse configurazioni di mappatura dei pulsanti per adattare il controller al proprio stile di gioco preferito.

Grazie a Xbox Design Lab è possibile, con l’incisione laser creare la Gamertag con il proprio nome, oppure si può scrivere un messaggio personalizzato di 16 caratteri. Anche il packaging può essere trasformato in un luogo dove sfoggiare la propria creatività: nel momento dell’acquisto, infatti, si può aggiungere una custodia che si adatti al proprio stile; si possono mescolare e abbinare i colori delle diverse parti fino a trovare un design unico e riceverlo direttamente a casa, oppure spedirlo come regalo.

Progettati per soddisfare anche le esigenze dei player più competitivi, i controller Elite Series 2 assicurano prestazioni e durata eccezionali. Elite Series 2 offre un’esperienza di gioco che affina la mira con i thumbstick a tensione regolabile e aumenta la velocità con i grilletti più corti. È possibile accoppiare e passare facilmente dalle console Xbox Series X|S e Xbox One, ai PC Windows e ai dispositivi mobili con Xbox Wireless e Bluetooth, in modo da poter essere Elite indipendentemente dalla piattaforma di gioco preferita.

La progettazione di un controller Elite Series 2 personalizzato parte da 139,99€ e i giocatori possono personalizzare e acquistare i pacchetti di accessori Elite da abbinare al controller Elite Series 2, aggiungendo paddle, diversi set di thumbstick e D-pad e/o acquistando una custodia/un pacchetto di ricarica.

I player possono anche scegliere di avere un controller Elite Series 2 personalizzato con tutti i componenti Elite (paddle, thumbstick, D-pad e custodia/zaino di ricarica) a 199,99€.