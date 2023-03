Xbox: ecco il controller wireless “Velocity Green”

La new entry della famiglia dei controller wireless Xbox è Velocity Green, un pad che sfoggia il caratteristico colore del brand. Velocity Green si inserisce in un quadro già composto da protagonisti colorati e vivaci come: Shock Blue, Pulse Red, Electric Volt e Deep Pink. Il controller wireless è dotato di tutte le funzioni necessarie per migliorare il gameplay e aggiunge un tocco di colore esuberante all’esperienza di gioco.

I vantaggi però vanno ben oltre l’estetica: questa generazione di controller Xbox è ricca di funzioni che aggiungo valore al gameplay, tra queste troviamo, per esempio, l’impugnatura antiscivolo dei grilletti, dei pulsanti sul retro e della custodia posteriore per un maggiore controllo. Il D-pad ibrido fornisce input precisi e familiari, mentre la durata della batteria fino a 40 ore consente di giocare ininterrottamente per lunghi periodi di tempo, rendendo le sessioni di gioco più soddisfacenti.

Per un’esperienza ancora più performante è possibile collegare le cuffie tramite il jack da 3,5 mm per chattare con gli amici o per una full immersion nella sessione di gaming. Cliccando sul tasto “Share” si possono condividere con amici e famigliari i momenti salienti utilizzando l’apposito pulsante, che può essere personalizzato per registrare o scattare screenshot utilizzando l’app Xbox Accessories. Tramite l’applicazione, inoltre, è possibile personalizzare ulteriormente il controller con la rimappatura dei pulsanti e la creazione di profili di controller personalizzati.

Per un’aggiunta di stile in più è possibile usare il supporto universale di ricarica rapida Razer – Velocity Green, un tool perfetto per riporre il controller e assicurare una durata della batteria per un’esperienza di gioco senza interruzioni.

Velocity Green è disponibile a 59.99€.