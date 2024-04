Xbox presenta il controller Nocturnal Vapor Special Edition

Xbox presenta il nuovo controller wireless Xbox Nocturnal Vapor Special Edition, compatibile con Xbox Series X|S, PC, Xbox One e dispositivi mobile.

Il nuovo controller Xbox è ispirato alla natura notturna: ogni tonalità è un’espressione di questo vasto paesaggio, con un design caratterizzato da un intenso contrasto tra verde scuro e verde chiaro, con un effetto a vortice che mescola le due nuance sulla parte superiore e sulle impugnature laterali. Grazie al suo layout dinamico e sfaccettato, unisce stile e performance in un unico controller. Xbox Nocturnal Vapor Special Edition si aggiunge alla serie Vapor, insieme a Stormcloud Vapor e Dream Vapor,

Il nuovo controller di Xbox garantisce ottime prestazioni ai gamer grazie anche alle impugnature laterali e posteriori testurizzate che permettono di avere il massimo controllo e anche un game play duraturo grazie alla batteria che ha una resistenza fino a 40 ore. Inoltre, L’applicazione Xbox Accessories consente di rimappare i pulsanti del controller e creare profili di controller personalizzati.

Grazie alla tecnologia Xbox Wireless e Bluetooth i player possono connettere il controller in modo facile e intuitivo alle console Xbox Series X|S e Xbox One, ai PC, ai dispositivi iOS e Android.

Per tutti i giocatori che desiderano un audio nitido e chiaro è possibile utilizzate il jack audio da 3,5 mm per collegare le cuffie compatibili preferite, perfette per il gioco oppure per facilitare la comunicazione con altri gamer, grazie anche alla condivisione degli screenshot e le clip dei vari gameplay utilizzando il pulsante di condivisione dedicato.

Il controller wireless Xbox – Nocturnal Vapor Special Edition è disponibile per il preorder al prezzo di 69,99 euro.