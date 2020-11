Xbox Series X e Xbox Series S: arrivano in Italia le console next-gen

Ieri è stato il gran giorno di Xbox Series X e Xbox Series S. Le due console di casa Microsoft hanno debuttato, infatti, sul mercato italiano.

Xbox Series X è la console Microsoft più veloce e più potente di sempre, che spinge performance, velocità e compatibilità a livelli mai visti. Xbox Series X include una CPU 8 core Zen 2, in grado di garantire una potenza di calcolo eccezionale, e racchiude 12 teraflop di GPU, con un livello di fedeltà visiva senza precedenti e una completa immersione con i giochi in 4K nativi e capacità fino a 8K. Abbinata alla memoria GDDR6 con la larghezza di banda più elevata di qualsiasi console di nuova generazione, Xbox Series X offre agli sviluppatori la possibilità di spingere al limite la loro creatività.

Grazie alla CPU 8 core Zen 2, Xbox Series S garantisce la velocità e le performance della nuova generazione all’interno dell’hardware più piccolo mai progettato da Xbox, a un prezzo accessibile. Xbox Series S offre prestazioni innovative, mondi più dinamici, tempi di caricamento più rapidi ed è stata progettata per far girare i giochi a 1440p fino a 60FPS. La console è simile a Xbox Series X in termini di performance I/O e di CPU, rendendo più semplice per gli sviluppatori la possibilità di fornire le stesse ottime prestazioni di Xbox Series X, eseguendo il rendering a una risoluzione inferiore