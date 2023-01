XEV YOYO alla 100° edizione Motor Show di Bruxelles

Dopo quasi due anni di assenza, il Motor Show di Bruxelles torna in pompa magna celebrando il proprio 100° anniversario e ospitando il prestigioso premio Car of the Year, che dal 1964 onora la migliore auto venduta sul mercato europeo.

In linea con lo scopo della mostra, che fin dalla prima edizione è quello di raccontare le novità di prodotto dei marchi automobilistici, XEV si presenta al Salon con la propria YOYO Model Year 23, debuttata lo scorso ottobre al Mondial de l’Auto di Parigi.

Dal 14 al 22 gennaio l’iconica city car di XEV, nella nuova colorazione Crushed Mint, sarà nuovamente esposta in anteprima questa volta all’interno del Concept Hall nel Padiglione 9 del quartiere fieristico di Bruxelles.

100% elettrica, con il suo design inconfondibile, YOYO pone le basi di un nuovo sistema di mobilità che punta ad essere accessibile a tutti. Il Model Year 2023 testimonia la volontà di XEV di rendere la mobilità urbana una gioia per tutti, attraverso stile e innovazione tecnologica, per un futuro migliore e condiviso.

La nuova YOYO migliora prestazioni e comfort complessivi, con un accento ancora maggiore all’aspetto della sostenibilità, perseguito attraverso un maggiore utilizzo di materiali green.