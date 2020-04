#XF2020, un’edizione nuova e diversa

Per superare questa fase di emergenza, “rimanere a casa” diventa il gesto più importante. Oggi, però, pensiamo a come sarà “domani”. Con la consapevolezza che tutto tornerà alla normalità. Ma in un modo diverso.

In questa fase di cambiamento epocale, anche X Factor si trasforma e affida ai suoi protagonisti assoluti, gli aspiranti concorrenti, il racconto di questo periodo di passaggio. Un racconto dal loro punto di vista e di chi il programma lo costruisce, giorno dopo giorno.

#XF2020 – si chiamerà così, rinunciando al numero dell’edizione – sta cercando questi ragazzi, e ha aperto i nuovi precasting chiedendo loro di inviare dei video registrati a casa, nelle loro stanze, nella propria comfort zone per eccellenza. La risposta è stata entusiastica, a oggi sono già migliaia le iscrizioni, numeri perfettamente in linea con l’ottimo trend delle edizioni precedenti. I video-provini arrivati comunicano una grande voglia di dire #noicisiamo, anche in questo periodo. Immagini imperfette ma calde. Alle spalle dei ragazzi pareti piene di poster e adesivi e lì un microfono, uno strumento musicale o un piccolo studio di registrazione “fai da te”.

Lo show di Sky prodotto da Fremantle, riparte da qui, mentre lavora a comporre il percorso dei prossimi mesi. Ognuno, nel suo piccolo, deve fare la propria parte. #noicisiamo e le selezioni sono aperte a tutti gli aspiranti concorrenti che abbiano compiuto 16 anni alla data del 1 settembre 2020.

Per iscriversi è sufficiente compilare il form sul sito di X Factor.