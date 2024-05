XGIMI: con i proiettori portatili il cinema si porta in vacanza

Le tanto agognate vacanze estive si avvicinano. Siamo pronti a lasciarci alle spalle, sia pur temporaneamente, la routine di tutti i giorni, il lavoro, lo stress e i contrattempi.

Poco importa che si vada nella casa di montagna, al mare o campeggio sul nostro amato camper: l’importante è staccare un po’ la spina. Chi ama il cinema spesso non ha nessuna intenzione di abbandonarlo, neppure se decide di trascorrere qualche settimana a bordo del suo camper o in campeggio e, fatta eccezione per la seconda casa, l’ipotesi di portare con sé un TV di grandi dimensioni è esclusa a priori.

Resta in campo, ed è certamente la soluzione più smart, l’ipotesi di un proiettore portatile come Halo+, MoGo2 Pro e MoGo2 di XGIMI. Peso e dimensioni sono iper-contenute, l’evoluzione tecnologica degli ultimi anni garantisce una qualità d’immagine straordinaria anche su schermi (o pareti) da più di 100″.

In poco più di 1,5 Kg di peso, Halo+ porta con sé un centro di intrattenimento completo, in grado di proiettare immagini fino a 200 pollici in alta definizione 1080p con una luminosità molto elevata, di ben 700 lumen. Halo+ è l’ideale per una serata di buon cinema, ed è perfetto se la compagnia è numerosa e condivide la nostra medesima passione.

Poi, si può contare su caratteristiche tecniche di prim’ordine, come il motore d’immagine X-Vue 2.0 che garantisce una nitidezza e una profondità di colore senza precedenti, l’autofocus e la correzione geometrica automatica, ma senza trascurare il sistema operativo Android TV, la connettività wireless e il sistema audio Harman Kardon con tecnologia Dolby Audio e DTS HD. Per una serata ricca di emozioni, non manca davvero nulla.

La line-up XGIMI di proiettori portatili comprende anche i modelli MoGo 2 Pro e MoGo 2, dotati di funzionalità avanzate e uno straordinario rapporto qualità/prezzo.

MoGo 2 Pro ha dalla sua compattezza e leggerezza, ma anche la possibilità di proiettare immagini di altissima qualità fino a 120’’, adattandosi a tutte le esigenze di una serata in compagnia. Non ha una batteria integrata come Halo+, ma può essere alimentato con un power bank, cosa che di fatto gli dà una forte spinta in chiave di versatilità e comodità. MoGo 2 Pro ha 400 lumen di luminosità, proietta in 1080p e supporta la tecnologia HDR, che migliora ulteriormente la resa dei contrasti generando profondità e coinvolgimento. Non mancano la tecnologia ISA 2.0, che regola automaticamente le immagini, un sistema audio integrato da 8W, Android TV 11, la connettività wireless e funzionalità di setup automatico.

XGIMI MoGo 2, dal canto suo, è perfetto per chi vuole entrare progressivamente nel mondo della proiezione portable, e lo vuole fare con stile. Ha una definizione delle immagini HD 720p, integra la tecnologia ISA 1.0 e può contare su una facilità d’uso adatta anche ai principianti. Non da ultimo, condivide con il fratello maggiore molte altre caratteristiche come i 400 lumen di luminosità, Android TV e il doppio speaker da 8 Watt.