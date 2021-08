XGIMI Elfin: il nuovo proiettore arriva in Italia

Attiva, primario distributore italiano di prodotti per l’elettronica di consumo, annuncia la disponibilità sul mercato italiano del proiettore XGIMI Elfin, ultimo componente di una ricca offerta con cui il produttore intende riscrivere le regole dell’entertainment domestico.

Basato su un design curato e compatto, Elfin vuole superare i limiti dei TV proponendo un’immagine fino a 200 pollici di diagonale nonostante l’elevato livello di portabilità. Grazie al look moderno, al peso inferiore a 1 Kg e all’altezza di appena 5 centimetri, Elfin è quindi la scelta ideale sia per il posizionamento fisso in salotto, sia come compagno di viaggi, vacanze e trasferte.

XGIMI Elfin si adatta a ogni tipo di contenuto, dai film più adrenalinici a tutti i videogame. La risoluzione nativa Full HD e gli 800 ANSI Lumen di luminosità identificano un prodotto di alto livello, facilmente paragonabile a proiettori fissi ben più costosi. Elfin è facile da portare con sé, e per questo ha un occhio di riguardo anche per la qualità audio, laddove propone un sistema sonoro targato harman/kardon con doppio speaker da 3W e capacità di riprodurre bassi profondi e incisivi.

La versatilità è garantita dall’integrazione di Android TV 10, che assicura un’infinità di app e di contenuti sempre a disposizione, senza alcun bisogno di sorgenti esterne. Discorso analogo per quanto concerne la dotazione di connettori, tra cui HDMI e USB, la connettività wireless Wi-Fi e Bluetooth e la tecnologia Chromecast, che permette di riprodurre – con un semplice tocco – i contenuti dello smartphone su uno schermo di dimensioni enormi. La sorgente LED garantisce inoltre 30.000 ore di autonomia prima della sostituzione, corrispondenti (in media) a più di 10 anni di utilizzo.

Il nuovo prodotto XGIMI è semplicissimo da usare, come si conviene ad un prodotto che può essere usato in diversi contesti e nativamente portatile. XGIMI ha infatti integrato in Elfin una serie di automazioni facenti parte della tecnologia proprietaria Intelligent Screen Adaptive Technology, il cui fine è rendere il prodotto sempre disponibile, senza bisogno di tarature e operazioni di setup laboriose. La correzione trapezoidale automatica, l’Intelligent Screen Alignment, l’Intelligent Obstacle Avoidance e l’immancabile autofocus sono indirizzate a soddisfare questa esigenza. La semplicità d’uso è inoltre favorita dal telecomando di design che completa la dotazione e con cui è possibile richiamare (a voce) le funzionalità di Google Assistant.

Il prodotto è già disponibile in Italia con un prezzo al pubblico di 649 euro.