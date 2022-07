XGIMI HORIZON Pro: una grande esperienza di gioco

Gli Italiani sono sempre più dei videogiocatori appassionati. A confermarlo sono i dati dell’ultimo report rilasciato da IIdea, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia. Infatti, sono 15,5 milioni gli italiani che si dedicano a questa forma di intrattenimento, registrando una crescita costante dal 2019: si gioca di più – con una media di 8,7 ore a settimana – e soprattutto attraverso l’uso di console (+21,6%).

Sicuramente, avere i giusti alleati tech rappresenta un elemento fondamentale per garantire un momento di gioco ottimale. E per coloro che non vogliono rinunciare a un’esperienza ancora più immersiva ecco allora che il proiettore rappresenta la nuova frontiera dei gamer, offrendo una qualità dell’immagine e audio elevata e una sensazione di coinvolgimento senza precedenti.

XGIMI HORIZON Pro si propone come compagno di gioco ideale, grazie alla compatibilità con le principali console, come Switch, PlayStation e Xbox, all’immediato accesso a un vasto universo di giochi Android attraverso Google Play e a una serie di funzionalità indispensabili per tutti i videogiocatori, a partire dalla luminosità. Sono ben 2.200 gli ANSI Lumens a disposizione di HORIZON Pro, perfetti per realizzare schermi enormi ed estremamente luminosi, con risoluzione 4K HDR10 e soprattutto una latenza inferiore a 35ms, importantissima per i gamers, che vedevano penalizzate le loro partite da un effetto scia davvero insopportabile. I 35ms portano sotto la soglia dell’intellegibilità questo fenomeno, archiviandolo come un ricordo del passato. Inoltre, gli speaker interni, forniti dalla Harman Kardon, sono ad alta potenza e pilotati da un DSP compatibile con Dolby Audio (DD/DD+) e DTS-HD, perfetti per non perdersi nessun dettaglio.

Molte, poi, le funzionalità messe in campo per migliorare le immagini e l’esperienza di gioco in generale. La AI (Brightness Adjustment) che capta le luci ambientali e regola di conseguenza la luminosità, un efficace sistema di riduzione del rumore delle immagini INR e il Clarity Enhancement per migliorare il dettaglio, soprattutto per schermi molto grandi.

Inoltre, questo proiettore è facilissimo da configurare, grazie a una serie di tecnologie che semplificano qualsiasi operazione, come l’allineamento intelligente dell’immagine (ISA), la correzione automatica del Keystone, Auto Focus e un sistema smart che evita gli ostacoli tra il proiettore e lo schermo, dimenticandosi così delle lunghe operazioni di set-up. Ottima anche l’ampia connettività, 2XHDMI (una ARC) e 2XUSB, Bluetooth e WiFi oltre a uscite audio digitale (ottico) o analogico (3,5 mm), quest’ultima che permette di poter utilizzare anche cuffie da gioco come EKSA e Razer.

Infine, l’autonomia del corpo illuminante a LED garantisce fino a 30.000 ore di gioco, con un chip di proiezione DLP da ben 0,47” per immagini durature e senza compromessi. HORIZON Pro è dotato di elegante telecomando bluetooth per tutte le funzioni.

XGIMI HORIZON Pro è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 1.899€