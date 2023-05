XGIMI MoGo 2 Pro: il compagno perfetto per le avventure estive

Con l’arrivo imminente dell’estate, iniziamo ad abbracciare la prospettiva dei weekend fuori porta, ansiosi di goderci qualche momento di serenità prima della tanto attesa pausa estiva. In questo periodo dell’anno, anche l’entertainment audio/video cambia volto: dopo essere stato confinato all’interno delle nostre case durante i mesi invernali, diventa finalmente portatile. Desideriamo avere sempre con noi film, serie TV e videogame, ma soprattutto vogliamo vivere le stesse emozioni e il coinvolgimento che sperimentiamo quando siamo comodamente seduti sul divano di casa.

Ecco perché XGIMI MoGo 2 Pro è pronto a diventare l’alleato ideale per questa estate. Sia per una vacanza on the road, sia per godersi una serata all’insegna del cinema anche nel giardino di casa, offre un mix tra portabilità, semplicità di utilizzo e qualità dell’immagine che lo rendono adatto ad ogni contesto. Il proiettore può essere alimentato tramite power bank esterna, liberandolo dalla necessità della presa di corrente e rendendolo ideale per qualsiasi scenario all’aperto, dal giardino di casa alla spiaggia. Grazie alla sua potente luminosità di 400 ISO lumen, può essere utilizzato anche di giorno e si presta a condividere un’esperienza cinematografica grazie a immagini fino a 120 pollici di diagonale. Per gli appassionati, offre caratteristiche tecniche come la risoluzione Full HD, il supporto dello spazio colore DCI-P3, la compatibilità con HDR10 e, non meno importante, una lampada con una durata di ben 25.000 ore.

XGIMI MoGo 2 Pro rappresenta un punto di riferimento in termini di versatilità. Oltre alle porte fisiche USB e HDMI, offre anche la tecnologia Chromecast integrata e, soprattutto, si basa su Android TV 11, consentendo l’accesso diretto ad oltre 5.000 app tramite la connessione Wi-Fi. Inoltre, è incredibilmente facile da usare grazie a ISA 2.0, ossia l’Intelligent Screen Adaption. Grazie ai sensori di cui è dotato, MoGo 2 Pro si adatta automaticamente all’ambiente circostante, regolando non solo la messa a fuoco, ma anche la correzione del trapezio, l’allineamento dello schermo e l’evitamento degli ostacoli. In pratica, basta accenderlo e il gioco è fatto: è già tutto ottimizzato per offrire la migliore esperienza ovunque ti trovi.

Anche dal punto di vista dell’audio, nulla è stato lasciato al caso: il prodotto integra un sistema compatibile Dolby Audio con doppio speaker da 8W in grado di offrire un ambiente sonoro 3D, che ha un ruolo fondamentale nel coinvolgimento dello spettatore. L’audio immersivo ti farà sentire come se fossi al centro dell’azione, creando un’atmosfera coinvolgente che renderà ogni film, serie TV o videogame ancora più avvincente.

Oltre alla versione Pro, è disponibile anche la versione base MoGo 2, che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.