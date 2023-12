XGIMI porta “Suika” Game sul mercato italiano

Dopo il grande successo ottenuto in Giappone, con oltre un milione di download in un solo mese, Aladdin X Co., Ltd., filiale del pluripremiato marchio di proiettori e Laser TV XGIMI, è entusiasta di lanciare a livello globale il suo “Suika Game“, che ora include anche una versione in inglese per i consumatori italiani.

Il gioco per Nintendo Switch ha debuttato in Giappone a settembre e in soli due mesi ha saputo conquistare il primo posto nella classifica dei download dell’eShop Nintendo. Dopo l’uscita a livello globale del 20 ottobre scorso, ora “Suika Game” sta gradualmente arrivando anche in Europa, Australia, Nord America, America Centrale, Sud America, Corea del Sud e Hong Kong. Lanciato per la prima volta nell’aprile 2021 in esclusiva per il sistema di proiezione 3 in 1 della serie popIn Aladdin, “Suika Game” ha rapidamente guadagnato popolarità tra gli utenti del settore, grazie al suo gameplay visivamente straordinario e all’esperienza coinvolgente. Il successo è stato tale che il marchio ha deciso di espandersi per andare oltre l’esclusiva per proiettori, sviluppando una versione per Nintendo Switch.

“Suika Game” è un puzzle game in cui i giocatori raggruppano frutti dello stesso tipo e li fanno crescere gradualmente per renderli sempre più grandi. Le regole sono intuitive e semplici e rendono il gioco rendono accessibile anche ai bambini più piccoli. Data l’ampia popolarità del gioco, XGIMI sta rilasciando versioni multilingue per soddisfare i giocatori di varie paesi.

Ma non è finita qui. Per celebrare l’uscita a livello mondiale, gli utenti di “Suika Game” che condivideranno la loro esperienza di gioco su Instagram e taggheranno @XGIMItech potranno ottenere un esclusivo codice di sconto del 5% in aggiunta a qualsiasi altra promozione natalizia di XGIMI già esistente, oltre alla possibilità di essere uno dei 100 utenti a vincere una carta regalo Switch eShop da 10 dollari.