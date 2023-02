XGIMI: un proiettore per ogni esigenza

XGIMI offre una gamma completa che copre tutte le esigenze dei clienti. Le competenze tecnologiche e la continua evoluzione li rendono ideali per chi cerca un ottimo bilanciamento tra qualità, portabilità, look e prezzo.

Nel portfolio di prodotti domestici di XGIMI c’è AURA. Il prodotto si integra perfettamente in un home cinema e, facendo parte della famiglia dei proiettori fissi a tiro ultracorto, produce immagini fino a 120’’ anche se posizionato a pochi centimetri dallo schermo. AURA ha un look moderno, offre una definizione 4K, supporta la tecnologia HDR e ha una luminosità di 2400 ANSI lumen, oltre ad essere basato su AndroidTV e a disporre di un impianto audio firmato harman/kardon.

Se l’esigenza è la massima portabilità, XGIMI ha diverse opzioni, tra cui Halo+ ed Elfin. Il primo è un proiettore da portare ovunque, grazie al design ultracompatto, alla batteria integrata e al look curato, che lo rende un candidato anche per le presentazioni di lavoro. La sua natura portatile rende quanto mai gradite le molte funzionalità automatiche, come l’allineamento dello schermo e la correzione keystone, il tutto supportato da risoluzione Full HD, 900 ANSI lumen di luminosità, AndroidTV, HDR10 e audio harman/kardon.

XGIMI Elfin è il proiettore ultraportatile di design. Oltre alla leggerezza tipica della categoria, Elfin è sottile, con una forma quadrata che lo rende facilmente trasportabile in qualsiasi borsa, valigia o anche solo un case per notebook. Le caratteristiche tecniche sono da primo della classe: anche qui sono garantite la qualità Full HD, AndroidTV, correzioni automatiche, 800 ANSI lumen di luminosità e HDR10 per immagini vivide e coinvolgenti.

Infine, ma non per importanza, un prodotto versatile per soddisfare sia le esigenze domestiche che quelle di una sala riunioni moderna: HORIZON Pro. Pur non appartenendo alla famiglia degli ultraportatili, HORIZON Pro è un modello leggero, facilmente trasportabile da una stanza all’altra, o dall’ufficio a casa. È un concentrato di tecnologia al servizio della qualità d’immagine e sonora: lo dimostrano la risoluzione 4K con tecnologia HDR10, la capacità di creare immagini fino a 200 pollici di diagonale, i 2.200 ANSI lumen di luminosità, funzionalità di correzione intelligente, AndroidTV e il pieno supporto per le codifiche audio Dolby e DTS-HD mediante un impianto sonoro firmato harman/hardon.