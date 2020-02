Xiaomi Mi Note 10, tra i dettagli si nasconde la bellezza

Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, è orgogliosa di ospitare presso il Mi Store di Arese, l’opera d’arte creata in tre settimane da Nicholas Foo, LEGO Certified Professional: una replica dettagliata del famoso dipinto “La ragazza con l’orecchino di perla” di Jan Vermeer, del 1665.

L’opera di Foo, composta da 184.320 pezzi LEGO per una dimensione di 3,80m x 3m, è stata svelata a inizio febbraio in Germania, in occasione di un workshop di fotografia tenutosi presso il Salon Babette di Berlino durante il quale i partecipanti hanno potuto mettere alla prova le potenzialità della fotocamera da 108MP di Mi Note 10 e Mi Note 10 Pro di Xiaomi.

Ora, la replica dettagliata del famoso dipinto, molto più grande della versione originale, è protagonista di una mostra itinerante che farà il giro d’Europa, facendo tappa in Italia, Spagna, Polonia ed Europa dell’Est permettendo così alle persone di immergersi in un viaggio sensazionale.

Con Mi Note 10 la bellezza è nei dettagli

Mi Note 10 di Xiaomi è pensato per tutti coloro che vogliono sognare in grande. Con la sua potente penta camera da 108MP, è possibile scoprire ogni particolare dell’opera di Foo. Grazie all’altissima risoluzione della fotocamera, ogni singolo pezzo LEGO che compone l’opera d’arte è chiaramente visibile nelle foto, anche da grande distanza, offrendo così un’esperienza fotografica senza precedenti. Ma non solo: grazie ai suoi 5 diversi obiettivi, Mi Note 10 presenta la configurazione ideale per l’utilizzo di zoom continuo da 0,6x a 50x, senza compromettere la qualità dell’immagine, permettendo così la discesa in ogni singolo dettaglio.

La riproduzione de “La ragazza con l’orecchino di perla” di Nicholas Foo rimarrà in esposizione presso il Mi Store di Arese, all’interno del centro commerciale IL CENTRO, fino a domenica 23 febbraio.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0