Xiaomi: Mi Watch arriva in Italia

Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, annuncia l’arrivo sul mercato italiano di Mi Watch, il primo modello di smartwatch del brand, nonché novità assoluta nella propria linea di prodotti wearable.

Accessorio ormai imprescindibile e molto più di uno strumento per controllare semplicemente l’ora, Mi Watch strizza l’occhio a 117 diverse modalità di esercizio, con funzioni e programmi dedicati alle diverse discipline, un display ad alta risoluzione, chip GPS di fascia alta e una batteria a lunga durata. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare uno stile essenziale e un design compatto, caratteristiche che lo rendono perfetto per essere indossato nella vita di tutti i giorni.

A partire dalla mezzanotte di domani, venerdì 15 gennaio, Mi Watch sarà disponibile in Italia sul sito ufficiale, Amazon e presso i Mi Store Italia in tre diverse colorazioni: Beige, Black e Navy Blue, al prezzo di 129,99€. Inoltre, solo per le prime 24 ore, Mi Watch Black sarà disponibile su mi.com e Amazon ad un prezzo di lancio di 99,99€.

“Dopo il travolgente successo della serie Mi Band, finalmente portiamo sul mercato italiano il tanto atteso Mi Watch” – ha dichiarato Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia. “Siamo felici di poter ora offrire ai nostri Mi Fan e a tutti gli appassionati di tecnologia uno smartwatch dal design leggero, dotato di una tecnologia all’avanguardia e pensato per promuovere stili di vita di ogni tipo, dai più sportivi fino ai fashion addicted.”

Mi Watch: caratteristiche e specifiche tecniche

Dotato di un display AMOLED luminoso da 1,39” e di un tasto sport sul lato, Mi Watch fornisce agli utenti l’accesso istantaneo a un’incredibile varietà di 117 modalità di esercizio. Per controllare in modo completo la propria salute, è dotato di sei diversi sensori e GPS che offrono i parametri chiave per la salute come la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue e i dati ambientali come la pressione dell’aria. Il dispositivo è ultraleggero e garantisce una lunga durata – perfetto per l’uso quotidiano. Dopo solo due ore di ricarica, assicura una durata della batteria pari a 16 giorni1.

Inoltre, Mi Watch supporta una serie di funzioni tra cui oltre 100 diversi stili di visualizzazione, una modalità di funzione remota della fotocamera, emoji native sulle notifiche, controllo vocale e altro ancora.