Xiaomi sposa la fotografia di moda al “Photo Vogue Festival”

Fotografia di moda e tecnologia sono universi sempre più convergenti, pronti a fondersi e confondersi al grido di design e stile. La parola d’ordine dunque per stare al passo con i tempi è contaminazione, che sia di processi creativi, di ispirazioni o di mondi e Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, lo sa bene.

Proprio per questo il brand ha siglato una partnership con Vogue Italia per l’edizione 2020 di Photo Vogue Festival, il primo conscious fashion photography festival dedicato al terreno comune tra etica ed estetica. Xiaomi e Vogue Italia hanno scelto il fotografo Riccardo Dubitante per mettere in luce tutte le potenzialità del modello di punta della famiglia di smartphone Mi 10T.

Attraverso sei fotografie dalla forte qualità espressiva, Dubitante ha sperimentato le infinite possibilità creative offerte dalle incredibili funzionalità e dai nuovi filtri del software fotografico di Mi 10T Pro, tra cui Clona, Lunga Esposizione, Light Painting e Cyberpunk. Attraverso queste immagini di fashion photography scattate con Mi 10T Pro è infatti possibile apprezzare la straordinaria qualità del comparto camera capace di rendere i soggetti rappresentati unici agli occhi di chi osserva, ma anche di testimoniare l’impegno di Xiaomi nel coniugare design e grazia delle forme e qualità tecnologica delle funzioni.

Fino al 22 novembre 2020, cinque degli scatti di Dubitante verranno esposti sui cancelli del perimetro dei Giardini di Porta Venezia, insieme a una selezione di fotografie delle due mostre principali di Photo Vogue Festival – All in this together e In the picture – Shifting perspectives in fashion photography.

“Il legame tra tecnologia e fotografia di moda è molto più profondo di quello che potrebbe apparire. Oggigiorno le fotocamere degli smartphone garantiscono risultati di altissimo livello, assicurando agli utenti scatti di qualità professionale. In Xiaomi ci impegniamo costantemente per riscrivere le regole della fotografia da mobile e, con Mi 10T Pro, desideriamo celebrare la bellezza, ma anche incentivare al massimo la creatività di ogni persona e esaltare la facilità di creazione. Grazie a una flagship camera da 108MP e a software grafici dedicati, con Mi 10T Pro scattare foto mozzafiato è davvero stimolante e divertente, provare per credere!” – ha dichiarato Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.