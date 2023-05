Yamaha amplia la gamma Urban Mobility: ecco S-pedalec BOOSTER ed eBike BOOSTER Easy

Yamaha, presenta i nuovi modelli elettrici S-pedalec BOOSTER ed eBike BOOSTER Easy, disponibili dall’estate 2023. Con uno stile contemporaneo, tecnologia avanzata e zero emissioni, questi veicoli offrono la semplicità e la connettività di cui si ha bisogno per spostarsi in città.

I modelli BOOSTER rappresentano i successori spirituali degli originali scooter Yamaha e MBK con grandi pneumatici, che sono stati molto popolari tra gli adolescenti europei negli anni ’80 e ’90.

S-pedalec BOOSTER è dotato di un telaio in alluminio, un’unità motrice leggera ad alta coppia, 5 diverse modalità di corsa, pneumatici ad alta trazione e può raggiungere una velocità massima di pedalata assistita di 45 km/h. L’eBike BOOSTER Easy, invece, è progettato per gestire superfici stradali irregolari con facilità, raggiungendo una velocità massima di 25 km/h e un’autonomia fino a 120 km grazie all’unità motore estremamente fluida.