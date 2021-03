Yamaha con Moto Raid Experience per l’Adventouring 2021

Yamaha annuncia la partnership con Moto Raid Experience, tour operator internazionale specializzato in viaggi in moto e apre le porte del mondo Adventouring al Ténéré 700 e al Ténéré Spirit grazie a un’affascinante panorama fatto di viaggi avventura e orizzonti infiniti, su e giù per la nostra penisola e sulle più belle vie d’Europa On e Off Road, senza dimenticare il gusto per la competizione.

Un sodalizio energico come le manifestazioni di cui Yamaha e i suoi rider saranno protagonisti: le Alps Tourist Trophy, l’Alp Tourist Trophy International e la Gibraltar Race. Oltre a innumerevoli iniziative speciali, i piloti in sella a Ténéré 700 potranno partecipare alla speciale classifica Ténéré Adventouring e ambire alla vittoria finale che vedrà una wild card per partecipare allo Swank Rally di Sardegna all’interno del Team Yamaha.

Re assoluto sarà il Ténéré 700 che in questo contesto darà sfoggio delle sue grandi doti di polivalenza e affidabilità macinando chilometri su chilometri, e regalando emozioni uniche ai fortunati motociclisti. Proprio il Ténéré 700 è stata scelto dall’esperto staff di #motoraidexperience per tutte le attività di scouting e viaggi.

L’Alps Tourist Trophy è un circuito di eventi moto-turistici con classifica basata su abilità di navigazione e regolarità di marcia. È aperto a tutti i motociclisti con una moto che sia adatta anche all’utilizzo fuoristrada. La formula consiste nel percorrere fedelmente le tracce dei trasferimenti e di raggiungere tutti i punti di transito prestabiliti nelle Selective Session. Per partecipare sono necessari un navigatore GPS compatibile col formato GPX oppure uno smartphone o tablet con app idonea ed un cronometro.

Il gusto per l’avventura, il piacere per la scoperta e la voglia di essere parte di un’esperienza unica sono alla base dei viaggi di Moto Raid Experience e ben rappresentano il Ténéré Spirit.