Yankee Candle ti porta in vacanza

Accendete una candela e andate in esplorazione di un mondo di bellezze naturali, con le nuove fragranze estive di Yankee Candle. Una passeggiata lungo rive incontaminate o il chiaro di luna che si riflette in un’insenatura nascosta, la collezione The Last Paradise è ispirata a esperienze sensoriali che regalano attimi di fuga dalla vita di tutti i giorni. Perfetta per le lunghe serate estive o per le giornate soleggiate, la collezione The Last Paradise ricorda i profumi dell’estate.

Disponibile nel formato Yankee Candle Original giara grande, media e piccola, ma anche nei formati candela sampler, tea light e cera da fondere, la nuova collezione porterà nelle vostre case aromi al profumo di rari frutti e fiori esotici.

Tropical Starfruit

Baciati dal sole: un accordo al profumo di dolci note di succose carambole, ananas e agrumi che si fondono come se fossero stati appena raccolti ed esposti al mercato locale.

Fresca e fruttata, Tropical Starfruit cattura perfettamente i deliziosi sapori della vita su un’isola.

Candela in giara grande Original Tropical Starfruit, prezzo consigliato al pubblico €30.90 *

Exotic Acai Bowl

Ispirata alla frutta esotica raccolta sull’isola, naturalmente dolce, che si unisce a note che ricordano il cocco cremoso con un tocco profumato di rosa e gelsomino.

Con note di fondo che richiamano il muschio e la vaniglia e aggiungono una deliziosa sfumatura alla complessa fragranza, Exotic Acai Bowl eleva i sensi e diffonde negli ambienti della casa meravigliosi profumi fruttati.

Candela in giara media Original Exotic Acai Bowl, prezzo consigliato al pubblico €25.90 *

Moonlit Cove

Fuggite in un’insenatura nascosta dove il chiaro di luna scintilla sull’acqua, mentre note che richiamano la citronella, lo zenzero e la vegetazione boschiva, incantano i vostri sensi. Splendidamente suggestiva, Moonlit Cove è una fragranza rinfrescante che offre l’invitante opportunità di una fuga avventurosa.

Candela in giara media Original Moonlit Cove, prezzo consigliato al pubblico €25.90 *

Cliffside Sunrise

La ricompensa per un risveglio mattiniero: una calda brezza porta con sé note che evocano frutta esotica e fiori, mentre la prima luce del mattino si riflette sull’acqua.

Con note di testa al profumo di ibisco, fragola e limone nano, note di cuore che richiamano la pesca nettarina, i frutti rossi e il geranio e note di fondo ispirate al nettare di frutti e alle praline, Cliffside Sunrise racchiude l’incantevole profumo di una fresca mattina in riva all’oceano.

Candela in giara grande Original Cliffside Sunrise, prezzo consigliato al pubblico €30.90 *

Confezioni regalo perfette per ogni occasione

Lasciate che la collezione The Last Paradise vi attiri in un’esperienza ispirata a giungle lussureggianti, spiagge segrete, frutti e fiori tropicali con le sue dieci nuove confezioni regalo. Eleganti confezioni regalo e fragranze baciate dal sole, sono una meraviglia da regalare e da ricevere.

Confezione regalo con 4 candele sampler, prezzo consigliato al pubblico €9.90 *