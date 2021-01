Yatay diventa Eco Sneakers Partner di Udinese Calcio

Per tutta la stagione 2020/2021 YATAY è partner della società Udinese calcio, per cui i giocatori della prima squadra indosseranno le sneakers YATAY in una versione pensata e realizzata in esclusiva nei colori della società e dai dettagli unici.

Yatay, brand specializzato nella realizzazione di scarpe interamente green e con modalità totalmente eco sostenibili (bio-polioli – polimeri estratti dal mais – legno e plastica riciclata), con questo progetto di partnership rientra in un più ampio piano di CSR della società Udinese #calcio, che sottolinea la volontà di proseguire e rilanciare sempre più la green policy che coinvolge il Club a 360 gradi. Il tutto senza perdere di vista stile e comfort, garantiti da #YATAY con una versione esclusiva e unica delle sneaker modello Irori, rigorosamente in una combinazione colore bianconero, che i calciatori indosseranno in tutte le occasioni ufficiali, all’arrivo allo stadio, sia alla Dacia Arena che in trasferta.

Yatay oltre ad aver realizzato una sneaker esclusiva con una combinazione colore dedicata ai colori della società, ha personalizzato ogni singolo paio di ogni calciatore, incidendo sulla parte posteriore il numero di maglia (sulla scarpa sinistra) ed il cognome (sulla destra), dimostrando la cura per ogni particolare nel segno di uno stile ricercato e di carattere al passo coi tempi.

“Prendersi cura di un pianeta sempre più bisognoso è una responsabilità comune, che passa anche, e soprattutto, attraverso un consumo e scelte più consapevoli e sostenibili – spiega Umberto De Marco CEO (Chief Environmental officer) YATAY – La sostenibilità è la salvaguardia di madre Natura sono per noi aspetti cardine, che interessano da sempre in primis la produzione delle nostre collezioni, così come la ricerca di innovazioni in campo tecnologico, capaci di migliorare la qualità della vita per il benessere collettivo e la tutela dell’ambiente. Siamo veramente orgogliosi di poter essere la green sneaker ufficiale di un’azienda con la storia ed il successo di Udinese calcio. YATAY condivide il progetto in ogni sua parte, contribuisce con grande entusiasmo a questa ‘rivoluzione green’ che ci auguriamo prenda campo e ispirazione anche nel mondo dello sport.”

“La green policy rappresenta per noi – evidenzia Magda Pozzo strategic Marketing Coordinator di Udinese calcio – una vera e propria mission aziendale. In quest’ottica la collaborazione con YATAY è praticamente un connubio naturale per abbinare classe ed eleganza nel solco del rispetto per l’ambiente. Ci tengo, quindi, a ringraziare il brand per aver colto questa sfumatura comune che ci permette di riaffermare l’essenzialità della green policy”.

Le YATAY sono un vero e proprio manifesto di circolarità, che ritroviamo non solo nel prodotto, ma anche nel concetto di ri-utilizzo del packaging. Il marchio ha reinventato la cover della scatola in una tavola da Backgammon con cui si può giocare invece di gettarla via. Dadi e pedine, sono inseriti in una piccola borsa realizzata con materiali bio-based, scarti del processo produttivo, tutti diversi ed unici.