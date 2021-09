Yatay: la capsule IRORI RHINO a sostegno di Care for Wild

YATAY, brand di premium sneaker etiche e sostenibili Made in Italy, innovazione carbon-zero e 100% cruelty free, da uno spunto stilistico della nuova Irori Rhino, si attiva con Care For Wild a tutela di una delle specie più a rischio sul pianeta, il Rinoceronte.

Yatay, con questa capsule, il cui pattern ricorda la particolare pelle del rinoceronte, da cui lo stesso evocativo naming, si impegna concretamente a sostenere Care For Wild una delle più importanti NGO a tutela della specie. Oggi 5 delle 30 specie a rischio estinzione vivono in Asia e Africa, tra cui il rinoceronte, nelle tre specie diverse: il rinoceronte indiano, il rinoceronte di Giava e di Sumatra. In totale oggi se ne contano solo 3.200 esemplari che vivono in piccole aree isolate, di questi quelli di Giava sono solo 60 esemplari e rischiano l’estinzione.

Per ogni sneaker Irori Rhino venduta online sul sito Yatay, il brand si impegna a sostenere il primo mese di adozione di un rinoceronte, che l’utente potrà selezionare direttamente dalla piattaforma CFW. L’utente successivamente potrà decidere se proseguire con l’adozione ed il sostentamento del piccolo rinoceronte.

Con la collezione Autunno-Inverno 21-22 Yatay presenta un prodotto sempre più riconoscibile grazie a inattese combinazioni di materiali bio-based e riciclati, provenienti da fonti qualificate con tecnologie all’avanguardia, e nuove texture, dettagli, finiture e colori, consegnando un prodotto che sa parlare anche ai millennials, mantenendo comunque quel minimal look tipicamente Yatay.

Come dal nuovo video manifesto HOW TO MAKE A YATAY– lanciato a febbraio 2021 – che segna un nuovo percorso di comunicazione, con questa collezione Yatay trasferisce anche nello stile lo stesso Tone Of Voice pop e disruptive ed ecco che… Sustainability is served! Il nuovo approccio passa attraverso il naming di modelli e colori, pensati in chiave ironica, originale, out of the box, e non tralascia l’impegno concreto verso l’ambiente, dna del brand.