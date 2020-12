Yatay, la prima bio-sneaker fatta in Italia

Yatay è una sneaker diversa naturalmente, realizzata con materiali ecologici appositamente sviluppati e componenti innovative che regalano una qualità senza compromessi e rispetto dell’ambiente. Prodotte completamente a mano in Italia, secondo le tecniche dell’artigianalità italiana, fanno bene al pianeta e sono accompagnate da un packaging distintivo con l’esclusiva Yatay box con Backgammon set.

Yatay è innovazione, produzione sostenibile, pratiche etiche e materiali rivoluzionari, oltre ad essere al tempo stesso sinonimo di stile impeccabile e comfort assoluto, grazie alle caratteristiche di traspirabilità, elasticità, flessibilità e leggerezza, resistenza all’abrasione. Le solette interne sono ammortizzate, antimicrobiche e termo-traspiranti, ma soprattutto le Yatay sono lavabili in lavatrice, tutte le volte che vuoi.

Per questo non solo outdoor, ma anche nei momenti a casa, che sia smartworking o time-off, e perché no, questo Natale, dress up, è perfetta da indossare con i colori Irori e Neven (tra le tante versioni di colore) low e high.

Yatay, fedele in tutto alla propria mission, ha anche reinventato il tradizionale packaging facendo della cover una tavola da Backgammon, per non gettare nemmeno la scatola. Tutti gli elementi del gioco, dadi, pedine, la piccola borsa di bio-pelle che li contiene, sono realizzati con gli scarti di biomateriali utilizzati nel processo produttivo, per condividere anche a Natale attimi speciali in famiglia e a casa.