Yatay: white show con la collezione primavera/estate 2022

La collezione Yatay Primavera/Estate 2022 nasce da nuove esplorazioni cromatiche e materiche, per una rilettura stilistica nuova e inattesa del “minimal” tipico Yatay, le premium vegan sneaker di produzione sostenibile, Made in Italy, no-season e genderless, innovazione carbon-zero, pratiche etiche e materiali innovativi, 100% cruelty free.

Le nuove capsule SS22 – Pollock ’48, Half-Reverse, Frisbee, Bowie 70, Cali Metal, Mississipi e Family Zero – e la collezione continuativa sono il risultato di una tecnologia e know-how green – anni di sperimentazione attraverso la quale Yatay si è distinta in qualità e innovazione – al servizio della creatività e del design; il biocosmo Yatay – fatto di cereali, plastica riciclata, pneumatici e legno, è oggi più che mai al servizio dello stile, per una sneaker dal look contemporaneo, di tendenza, ma dall’anima buona, 100% animal-free, vegan e riciclabile Sperimentazioni e contaminazioni di colori, materiali, un naming che attinge ad un immaginario collettivo postmoderno, tra arte, musica, e luoghi unici, consegnano al consumatore contemporaneo un accessorio che ci piace definire “minimal-pop”. Le nuove Yatay puntano su combinazioni di materiali – bio-based e riciclati provenienti da fonti qualificate con tecnologie all’avanguardia – e nuove texture, dettagli, finiture e colori che non tradiscono mai il dna del brand. I modelli originali, Neven e Irori, da dove tutto è iniziato, si presentano ancora una volta con nuove proposte e versioni, con upgrade tecnici e di design.

La collezione SS22 presenta una più concentrata proposta della parte carry-over continuativa, sia per la Neven che per la Irori, ma soprattutto presenta 6 nuove capsule. La Neven, modello dal design più pulito e lineare, si arricchisce di 3 nuove capsule: Neven Pollock ‘48, Neven Cali Metal, Neven Zero. La Irori, modello che si ispira di design ispirato alla performance, si declina in 4 nuove capsule, Irori Half Reverse, Irori Frisbee, Irori Bowie 70 e Irori Mississipi.

Neven Pollock ’48, il cui naming rimanda subito all’artista americano e al suo action painting, è la versione colorata della classica Neven; accenti di colore in eco-suede su punta e tallone, in corn-leather per girocaviglia; la nuova suola in mais e riso, dall’effetto grezzo e irregolare, aggiunge un ulteriore texture; Orange, Doe, Illuminating e Purple Potion le combinazioni cromatiche.

“Abbiamo voluto immaginare la nostra sneaker Yatay – Irori Birch White e Neven- come una tela bianca. Una tela su cui sperimentare nuovi colori, forme e applicazioni di materiali diversi. Come un artista in fase sperimentale ci siamo seduti di fronte alla scarpa e, ispirati dalla musica e dall’arte, abbiamo iniziato a dipingere una nuova idea.” Umberto De Marco, CEO Yatay.