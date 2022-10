Zalando lancia le prime collezioni “Adaptive Fashion”

Zalando, una delle principali piattaforme online europee per la moda e lifestyle, lancia la sua prima collezione di moda adattiva composta da oltre 140 stili attraverso le sue private label: Zign, Pier One, Anna Field, Yourturn e Even&Odd. La moda adattiva è abbigliamento, calzature e accessori che soddisfano le esigenze delle persone disabili, intenzionalmente progettati per essere accessibili alle persone che vivono con disabilità permanenti o temporanee. Disponibile in tutti i mercati di Zalando, la collezione comprende abbigliamento femminile e maschile, nonché calzature, e fa parte dell’impegno dell’azienda di fornire un assortimento e un’esperienza davvero inclusivi per i gruppi sottorappresentati entro il 2025.

Parallelamente, Zalando aggiunge la collezione Tommy Hilfiger Adaptive alla sua offerta in nove mercati, tra cui Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Svizzera. Oltre 130 modelli tra uomo, donna e bambino saranno disponibili su Zalando, con i primi prodotti già disponibili. Tommy Hilfiger è un marchio di lifestyle globale che dal 2017 ha costantemente investito e prodotto moda adattiva, rendendolo un marchio ideale da aggiungere all’offerta mentre Zalando intraprende il proprio viaggio adattivo.

Per aiutare le persone disabili a scoprire, sfogliare e acquistare l’assortimento di moda adattiva di Zalando, il brand lancia un hub di moda adattivo, pagine dedicate alla collezione adattiva e una bandiera per identificare gli stili adattivi. Anche qui, Zalando è stato supportato e consultato da All is for All durante tutto il processo di sviluppo della customer experience e dell’attivazione del marketing. Al fine di aumentare la consapevolezza della moda adattiva, Zalando lancia una campagna di marketing dedicata “Abbraccia ciò che ti rende, te” che rappresenta le voci della comunità dei disabili e presenta contenuti creati da talenti disabili. Una campagna di marketing di accompagnamento è stata creata da Zalando Marketing Services (ZMS) per la collezione Tommy Hilfiger Adaptive.

Zalando continuerà ad ascoltare e ad apprendere dalla comunità dei disabili nei prossimi mesi, al fine di migliorare ulteriormente l’esperienza di ricerca e acquisto di moda adattiva per i clienti.